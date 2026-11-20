설명회부터 일대일 상담까지



20일 서울 광진구 진학상담실에서 학생들이 진학 전문 상담사와 맞춤형 진학 상담을 받고 있다.

광진구 제공

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서울 광진구는 2027학년도 대학입시 정시모집을 준비하는 수험생과 학부모를 위해 정시 전략 설명회와 맞춤형 진학 상담을 운영한다고 20일 밝혔다.구는 다음 달 11일 구청 대강당에서 ‘정시 전략 설명회’를 연다. EBSi 입시 대표 강사인 정제원 교사가 정시 전형의 주요 변화와 대학별 지원 전략을 설명한다. 수험생과 학부모 300명을 선착순으로 모집하며, 23일부터 구청 누리집에서 신청할 수 있다.다음 달 19~20일에는 구청 기획상황실에서 ‘정시 집중 상담’을 진행한다. 서울시교육청 대학진학지도지원단 소속 현직 교사들이 수험생 180명을 대상으로 수능 성적과 희망 대학 등을 분석해 일대일 맞춤형 진학 상담을 제공한다. 참가 신청은 30일부터 구청 누리집에서 선착순으로 받는다.정시모집을 앞두고 늘어나는 상담 수요에 대응하기 위해 다음 달 1~31일에는 광진구 진학상담실 운영일을 기존 목·금·토요일에서 월~토요일로 확대한다. 진학 전문 상담사가 수험생의 성적과 진학 여건 등을 고려해 정시 지원 전략을 안내한다.김경호 구청장은 “정시모집은 수험생 개개인의 성적과 대학별 전형 특성을 꼼꼼히 살펴 지원 전략을 세우는 것이 중요하다”며 “프로그램이 수험생과 학부모에게 정확한 입시 정보를 제공하고 자신에게 맞는 진학 방향을 찾는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.이범수 기자