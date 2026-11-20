외부 5곳 등 총 13가지

서울시가 동대문디자인플라자(DDP)나 한강 등 서울 주요 명소를 3차원(3D) 디지털 배경으로 제작한

‘

서울 명소 3D 디지털 애셋

’

13종을 웹툰·애니메이션 등 K-콘텐츠 창작자에게 20일 무료 제공한다고 밝혔다.



서울시 DDP 등 명소 ‘디지털 애셋’

서울의 대표 명소인 동대문디자인플라자(DDP) ‘디지털 애셋’을 활용한 예시.

서울시 제공

3D 디지털 애셋은 건물과 거리, 실내 공간 등을 입체적으로 구현한 디지털 배경 파일이다.

콘텐츠 창작자는 이를 활용해 원하는 각도에서 배경을 연출할 수 있기에 장면마다 배경을 직접 그리는 부담을 줄일 수 있다.





서울시는 동대문과 한강 2개 권역에서 외부 5개, 실내 8개 등 총 13개 공간을 완성했다.

외부 공간 5곳은 서울의 대표 명소인 동대문과 한강 일대를 중심으로 제작됐다.





동대문 권역에서는 DDP·패션타운과 흥인지문·청계천 등 2개 공간을 담았다. 한강 권역에서는 여의도 공원·여의대로와 여의도 한강공원, 반포대교·세빛섬 등 3개 공간을 제작했다.





실내 공간의 경우 동대문 의류 쇼핑몰과 동대문 원단상가, 여의도 한강버스 선착장, 한강 매점, 세빛섬 레스토랑, DDP 인근 분식점·편의점·카페 등을 활용 가능하다.





서울 명소 3D 디지털 애셋은 이날부터 전 세계 140여개국 창작자가 이용하는 글로벌 플랫폼

‘

에이콘

’

(ACON)에서 무료로 내려받을 수 있다.

누구나 회원가입 후 이용할 수 있다.

김현우 시 경제실장은

“

배경 제작에 시간·비용 부담을 느끼는 청년·신진 창작자에게 실질적인 도움이 되길 바란다

”

며

“

서울의 다양한 명소가 웹툰·애니메이션 등 K-콘텐츠를 통해 전 세계에 소개되고 서울의 도시 브랜드 가치를 높이는 계기가 되기를 기대한다

”

고 말했다.

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김주연 기자