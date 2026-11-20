북가좌6구역 재건축 조합원 참석률 84.8%

전년 평균보다 11.4%포인트 상승

홍보요원 인건비 51.6% 절감



서울 서대문구 북가좌제6구역 주택재건축정비사업 조감도.

서대문구 제공

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서울 서대문구는 북가좌제6구역 주택재건축정비사업조합이 전자투표와 온라인 총회를 병행한 결과, 조합원 참석률이 높아지고 운영비가 절감됐다고 20일 밝혔다.북가좌6구역 조합은 지난 7일 임시총회에서 서대문구 정비사업 최초로 전자투표와 온라인 총회를 함께 운영했다. 전체 조합원 1216명 가운데 1031명이 참여해 참석률 84.8%를 기록했다. 지난해 평균 참석률 73.4%보다 11.4%포인트 상승한 수치다.총회 운영비도 줄었다. 홍보요원 인건비는 직전 정기총회 당시 8514만원에서 4122만원으로 51.6% 감소했다. 총회 참여 인원이 늘었지만 의결정족수 확보 등에 필요한 인력과 비용은 줄어든 것이다.그동안 재개발·재건축 조합은 총회 의결정족수를 확보하기 위해 홍보요원을 투입해 서면결의서를 받는 방식에 상당 부분 의존해 왔다. 이 과정에서 인건비 부담과 서면결의서의 진위 논란, 개표 지연 등의 문제가 제기됐다.북가좌6구역 조합은 지난 4월 정기총회에서 전자투표를 처음 도입했다. 서울시 ‘전자투표 활성화 지원사업’에 선정돼 조합원 부담 없이 전자투표 시스템을 이용했으며, 개표 시간은 기존 1시간에서 20분으로 단축됐다. 전자투표 무효표도 발생하지 않았다.이어 이달 임시총회에서는 온라인 참여 방식까지 도입했다. 현장과 온라인 출석자는 691명으로 전체 조합원의 56.8%를 차지했으며, 이 가운데 321명이 온라인으로 참석했다. 현장과 온라인을 합한 출석 인원은 종전 평균보다 32.6% 증가했다.구는 전자투표와 온라인 총회가 조합원의 참여 기회를 넓히고 총회 운영의 효율성을 높이는 데 도움이 될 것으로 보고 있다.박운기 구청장은 “정비사업은 얼마나 빨리 진행되느냐뿐만 아니라 그 과정에서 조합원들의 뜻이 얼마나 충실히 반영되느냐가 중요하다”며 “북가좌6구역의 사례가 조합원의 참여는 넓히고 불필요한 비용은 줄이는 투명하고 합리적인 정비사업 문화로 이어지길 바란다”고 말했다.이범수 기자