4대 원칙·5대 전략 첫공개

‘이공삼공 PILOT’도 제시



류경기 중랑구청장이 지난 19일 ‘제1차 중랑AX 2030 전략포럼’하고 인사말을 하고 있다.

중랑구 제공

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서울 중랑구는 지난 19일 ‘제1차 중랑AX 2030 전략포럼’을 개최했다고 20일 밝혔다.구 국장단과 직원, 발제자와 패널 등 약 70명이 참석한 가운데 행정에 인공지능(AI)을 도입하는 공공 인공지능 전환의 1차 안을 처음 공개했다.포럼은 ‘중랑AX 2030, 무엇을 어떻게 할 것인가’를 주제로 진행됐다. 이재흥 시민기술네트워크 상임이사가 국내외 공공 AX의 성과와 과제를 발표한 데 이어 구는 ‘중랑AX 2030 전략’을 밝혔다.1차 안은 ‘주민의 삶을 바꾸는 공공 AX 기준도시’를 목표로 2030년까지 3단계에 걸쳐 추진된다. 올해는 배우고 성공 경험을 쌓는 ‘추격’ 단계, 2027년은 중랑만의 방식으로 새롭게 구축하는 ‘추월’ 단계, 2028년부터 2030년까지는 주민이 변화를 체감하고 다른 지자체로 확산하는 ‘기준도시’ 단계다.이를 위해 구는 ‘이공삼공 PILOT’이라는 정책 전략을 발표했다. 이공삼공은 이음, 공유, 삼삼오오, 공개의 4대 원칙을 의미하며 PILOT은 성과를 경쟁하지 않고 옳은 방향으로 조종하겠다는 뜻을 담고 있다.이어진 패널 토론에는 김종진 인천 서해구 도시주택국장, 박종윤 ㈜사일런트서비스 이사, 원성묵 지방자치혁신연구원 원장, 주성환 서울AI재단 AI혁신사업본부장 등 공공행정과 인공지능 분야 전문가 4명이 참여했다.구는 이날 제시된 전문가와 직원들의 의견에 지역 주민과 관계자의 의견을 추가로 수렴해 계획을 보완하고, 2027년 1월 ‘중랑AX 2030 기본계획’을 발표할 예정이다.류경기 구청장은 “전문가와 직원들의 의견을 충실히 반영해 주민이 일상에서 달라진 행정을 체감할 수 있는 계획으로 다듬겠다”고 말했다.유규상 기자