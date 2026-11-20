정비사업 통합심의 조건부 통과

공공보행통로 입구에 개방 공간 확보



목동5단지 재건축

서울 양천구 목동5단지 재건축 조감도.

서울시 제공

서울시는 양천구 목동 5·12·14단지 아파트 재건축 계획안이 통합심의에서 조건부로 통과됐다고 20일 밝혔다. 3개 단지는 최고 49층 총 1만 1863가구로 탈바꿈하게 된다.

시에 따르면 지난 19일 열린 제23차 정비사업 통합심의위원회는 세 단지의 건축·경관·교육·교통·재해·환경·공원 7개 분야 통합심의안을 각각 조건부 의결했다.

파리공원과 목동종합운동장이 가까이에 있는

5단지는 지상 최고 49층 30개 동 3930가구로 재건축된다. 지하철 2호선 양천구청역 인근인 12단지는 최고 41층 20개 동 2810가구로 조성된다. 신목초가 있는 14단지는 최고 49층 35개 동 5123가구로 규모가 가장 크다.

시는 앞서 8월 25일 정비사업 통합심의 소위원회의 자문을 반영했다. 중·저층 건물을 배치하는 구간의 층수 기준을 완화하고 주동 높이 기준은 다양하게 했다. 타워형과 판상형이 어우러지며, 모든 동에 필로티를 적용한다.

단지 외곽 보도와 버스 정류장 주변, 공공보행통로 등 통행이 많은 구간에는 그늘과 휴게 공간을 확보한다.

5단지는 목동동로 변에 상가를 배치하고 단지 서쪽 목동 중심지구에서 안양천까지 폭 15m 공공보행통로로 양정중·고등학교와 경인초등학교로 연결한다.

12단지도 목동 중심지구와 만나는 목동동로 변에 상가를 배치하고 옥상에 녹지를 조성한다.

14단지에는 단지 중앙에 상가를 배치하고 목동동로8길을 통해 양천근린공원과 안양천을 이을 계획이다.

위원회는 공공보행통로 입구에 개방 공간을 확보하도록 주문했다.

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세 단지는 위로 솟은 탑형 건물과 옆으로 길게 뻗은 판상형 건물을 섞어 배치한다. 모든 동에 기둥으로 건물을 받쳐 아래 공간을 비워 두는 필로티를 적용한다.명노준 시 주택실장은 “목동5·12·14단지아파트 재건축이 양천구 일대의 재건축사업과 어우러져 조화로운 스카이라인이 조성될 것으로 기대된다”고 말했다.김주연 기자