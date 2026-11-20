은평구 취약계층 대상…난방비·생계비 등 지원

내년 2월 14일까지 성금·성품 14억원 모금 목표



서울 은평구가 내년 2월 14일까지 진행하는 ‘2027 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 모금 캠페인 홍보 포스터.

은평구 제공

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서울 은평구는 서울사회복지공동모금회와 함께 내년 2월 14일까지 ‘2027 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 모금 활동을 진행한다고 20일 밝혔다.희망온돌 따뜻한 겨울나기는 취약계층을 지원하고 지역사회 나눔 문화를 확산하기 위한 민관 협력 사업이다. 지난 15일부터 시작된 모금은 3개월간 진행되며, 성금과 성품을 합해 14억원을 모으는 것이 목표다.지난해에는 주민과 지역 기업 등의 참여로 총 16억 6000만원 상당의 성금과 성품이 모였다. 성금은 취약가구의 난방비와 생계비 지원에 사용됐으며, 겨울 이불과 쌀 등 기부 물품도 어려운 이웃들에게 전달됐다.모금에는 개인과 단체, 기업 누구나 참여할 수 있다. 성금은 사랑의열매 모금 전용 계좌로 입금하거나 홍보물에 안내된 QR코드를 통해 기부할 수 있다. 쌀과 이불 등 성품은 구청이나 동주민센터를 방문해 기탁하면 된다.모인 성금과 성품은 서울사회복지공동모금회를 통해 생활이 어려운 주민을 지원하는 데 쓰인다.김미경 구청장은 “해마다 이웃을 위해 나눔에 동참해 주시는 주민과 지역 기업에 감사드린다”며 “올해도 이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.이범수 기자