

울산경찰청 제공

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울산경찰청은 불법사금융을 근절하기 위해 지난 1년간 특별단속을 벌여 86건을 적발하고 67명을 검거했다고 20일 밝혔다.울산경찰청에 따르면 지난해 11월 3일부터 올해 10월 31일까지 진행된 이번 단속에서 검거된 피의자는 대부업법 위반이 33명(12건)으로 가장 많았다.이어 이자제한법 위반 20명(12건), 채권추심법 위반 14명(12건) 순이었다.경찰은 신용회복위원회 등 관계기관과 체계적 협업으로 피해상담 건수가 늘면서 경찰에 접수된 신고도 함께 증가한 것으로 분석했다.울산경찰청은 불법 추심 사건을 수사하면서 피해자가 도박·채무 상담을 받을 수 있도록 도운 울산 중부경찰서 사례를 우수사례로 꼽았다.경찰은 피해자 보호와 회복에 주력한 울산 중부경찰서의 사례를 우수사례로 꼽았다. 중부서는 도박 자금을 마련하려 불법사금융에 손을 댔다가 불법 추심에 시달린 피해자의 신고를 접수한 뒤, 서울·대전·대구·김천 등을 오가며 전자금융거래법 위반 계좌 명의자 4명을 조사했다.동시에 피해자가 도박과 채무의 굴레에서 벗어날 수 있도록 도박예방치유센터와 서민금융통합지원센터를 연계해 선순환 구조를 만들었다.피해자 지원 인프라도 확충했다. 울산경찰청은 지난 3월 범정부 ‘불법사금융 원스톱 종합·전담 지원체계’에 참여한 데 이어, 7월에는 울산남부경찰서에 전담수사관 2명을 배치했다.9월부터는 경찰 수사 초기 단계부터 신용회복위원회 앱을 통해 원스톱 피해지원을 받을 수 있는 시스템을 구축해 운영 중이다. 향후 전담수사관 배치도 확대할 계획이다.정용곤 울산경찰청 수사2계장은 “이달부터 불법사금융 특별자수·신고기간과 특별단속이 시행 중인 만큼 피해를 입은 시민은 주저하지 말고 즉시 112나 가까운 경찰관서로 적극 신고해 달라”고 당부했다.울산 조원일 기자