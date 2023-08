춘천 “태권 도시 위상 굳힌다”

오늘부터 ‘국제태권도대회’ 개최

60개국서 3000명 3개 종목 출전

강원 춘천시가 국제 태권도 대회를 잇달아 열며 ‘태권도 도시’로서의 위상을 한층 높인다.



춘천시는 7일부터 14일까지 호반체육관에서 ‘2023 춘천코리아오픈 국제태권도대회’(포스터)를 개최한다고 6일 밝혔다.



‘I love Taekwondo, Let’s go to Chuncheon’을 슬로건으로 내건 춘천코리아오픈대회에서는 60개국 3000명이 출전해 품새, 겨루기, 격파 등 3개 종목에서 자웅을 겨룬다. 지난 2000년 처음 열린 춘천코리아오픈대회는 아시아에서 가장 높은 등급인 G2급 대회로 랭킹 포인트 20점을 받을 수 있다.



춘천코리아오픈대회에서는 시민 참여도를 높이기 위해 태권도 시범 공연과 DJ 공연, 대학 동아리 공연, 시민 장기자랑 등의 이벤트도 마련됐다. 춘천시 관계자는 “춘천오픈은 전통과 권위를 갖춘 대회로 태권도 종주도시인 춘천의 위상을 제고하고 태권도의 세계화에도 기여할 것”이라고 말했다.



8~24일 송암스포츠타운 일원에서는 ‘Your Taekwondo, With Chuncheon’을 슬로건으로 내건 ‘2023 강원·춘천 세계태권도문화축제’가 열린다.





세계태권도문화축제는 63개국 5000명이 참가한 가운데 세계태권도연맹이 승인한 4개 국제대회와 7개 서브대회로 치러진다. 국제대회는 옥타곤다이아몬드게임, 비치선수권대회, 시범경연대회, 장애인태권도오픈챌린지이고 서브대회는 오픈대회, 퍼포먼스대회, 태권도위력격파대회, 태권줄넘기대회, 호신술대회, 블랙벨트센터 종합대회 등이다.세계태권도문화축제 기간에 세계태권도연맹 본부의 춘천 이전 여부도 최종 결정 날 것으로 알려졌다.춘천 김정호 기자