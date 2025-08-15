태권도 세계유산 등재 추진 밝힌 전북…이미 신청한 北과 공동 등재 실현될까

서울Pn

신청서 용역 발주, 연말 자료 제작
국기원 등과 함께 2030년 등재 목표

전북특별자치도가 한민족 전통 무술인 태권도 유네스코 세계유산 등재를 추진하는 가운데 남북 공동등재가 실현될 가능성에 관심이 집중되고 있다.

전북자치도와 국기원, 태권도진흥재단은 최근 ‘태권도 유네스코 인류무형유산 등재신청서 작성 용역’을 공동 발주했다고 14일 밝혔다. 연말까지 유네스코에 제출할 등재 신청서와 시청각 자료 등을 제작할 예정이다.

도와 국기원 등은 2028년 유네스코에 등재 신청서 제출을 목표로 국내 행정절차를 진행할 계획이다. 등재 목표 시기는 2030년이다.

전북도는 국립 태권도원 무주 조성, 세계 태권도대회 유치 등 태권도 세계화에 공을 들여왔다. 2017년 도내에 흩어져 있는 다양한 태권도 문화를 ‘전북 겨루기 태권도’란 이름으로 무형유산에 지정했다. 전북이 세계유산 등재를 주도하는 배경이다. 태권도를 무형유산으로 지정한 사례는 전북이 유일하다.

앞서 북한은 지난해 3월 태권도 세계유산 등재 신청을 유네스코에 단독 신청했다. 이에 전북도의회는 같은해 10월 남북 공동등재를 촉구하는 대정부 건의안을 채택했다. 전북도 관계자는 “태권도 세계유산 남북 공동등재 여부는 국가적 문제라서 지자체가 언급할 사안이 아니다”며 “현재 단독등재에 초점을 맞춰 준비하고 있다”고 밝혔다.


전주 임송학 기자
2025-08-15 27면
