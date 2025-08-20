‘한우 한 마리 경락가 6224만원’ 충남 최고가 기록

서울Pn

‘2025년 충남 한우·돼지 고급육 경진대회’가 열리고 있다. 도 제공


충남 고급육 경진대회에서 한우 1마리 경락가가 사상 최고가인 6223만 7000원을 기록했다.

19일 충남도에 따르면 전날 대전충남양돈농협 포크빌축산물공판장에서 ‘2025년 충남 한우·돼지 고급육 경진대회’가 열렸다.

한우는 시군별로 2두씩, 체중 800㎏ 이상 혈통 등록 비육우(거세) 30두가 참여했다.

심사 결과 한우 비육우 부문 대상은 체중 844㎏에 근내 지방도, 등심 단면적 등에서 높은 평가를 받은 부여군 전용기 농가(조은한우농장)가 차지했다.

이 한우 고기 경매에서는 1㎏당 11만 9000원을 제시한 예산 삽교농협이 낙찰됐다. 도체중은 523kg으로 측정돼 총 경락가는 6223만 7000원으로 충남 고급육 경진대회 사상 최고가를 기록했다.

충남 대회 연도별 총 경락가는 △2022년 3257만원 △2023년 2961만 8000원 △2024년 2776만 8000원 등이다.

이정삼 도 농축산국장은 “내년부터 수입 쇠고기 무관세가 도입돼 축산업계에도 경쟁력 확보를 위한 가축 개량 등이 필요하다”며 “도내 한우·돼지 품질 고급화·차별화를 위한 가축 개량이 더 활성화 될 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

도가 후원하고, 농협 충남세종지역본부가 주관한 이번 행사는 도내 축산농가 경쟁력 강화와 수입 개방 대응 등을 위해 마련됐다.

홍성 이종익 기자




