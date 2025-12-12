|동지 앞두고 ‘사랑의 팥죽 나눔’
동지를 열흘여 앞둔 11일 대구 서구 내당노인복지관에서 열린 ‘사랑의 팥죽 나눔’ 행사에서 대한적십자사봉사회 서구협의회 봉사원들이 대형 솥에 팥죽 400인분을 쑤고 있다.
대구 연합뉴스
