“한국기술교육대, 충남 RISE 성공에 역할 기대”



유길상 한기대 총장(가운데)이 충남 RISE센터 승융배 센터장(왼쪽에서 두 번째)과 간담회를 갖고 기념 촬영을 하고 있다. 한기대 제공

한국기술교육대학교가 충남 대학 중 첫 번째로 충남 RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 센터와 간담회를 열고 지역산업 선도와 도내 대학 경쟁력 강화에 나섰다.26일 한기대에 따르면 유길상 총장과 오창헌 부총장, 이규만 RISE사업단장이 25일 충남 RISE센터 승융배 센터장, 이서준 사무관과 간담회를 가졌다.이날 유길상 총장은 “한기대는 국책대학으로서 대학 교육 혁신 모델을 창출하고 있으며, 인공지능(AI)과 신기술 활용 교육에서도 선도적 역할을 하는 만큼, 충남 RISE 사업을 통해 우수사례 창출에 앞장서겠다”고 말했다.이어 “100세 시대 평생직업능력개발 분야 특성화 대학으로서 내셔널 플랫폼 역할을 하고 있다”며 “충남형계약학과 운영 등을 통한 창의적 문제해결형 인재 양성과 지역 산업 동반자 역할을 더 활성화해 충남RISE 사업이 전국 시도 중 가장 우수 성과를 내는 데 적극 이바지하겠다”고 강조했다.승융배 충남 RISE센터장은 “도내에서 역량 있는 대학으로 평가받는 한국기술교육대가 도의 대학 경쟁력을 이끄는 역할을 해주길 기대한다”고 했다.올해 라이즈에 약 1400억 원을 투입하는 충남도는 기본·시행계획에 기반한 4대 프로젝트 17개 과제, 총 134개 대학별 과제를 추진한다.한기대는 충남 RISE 사업에서 11개 단위과제 중 10개가 선정됐다. 주관하는 7개 과제 중 3개는 최고등급인 S등급을 받았다.천안 이종익 기자