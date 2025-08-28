서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

서울시, 사회주택 피해 입주민에 ‘보증금 선지급’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

종로구, 156년 만에 ‘서울 문묘와 성균관’ 대

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

강남 양재천에서 즐기는 ‘별빛 요가’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

주민들 지친 몸과 마음 치유하는 양천

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

GS엔텍, 울산공장 자동화에 3000억 투자

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

내년까지 풍력 발전기 부품 생산

GS엔텍이 3000억원을 투자해 울산공장에 해상풍력 발전기 부품을 생산하는 자동화 설비를 구축한다.

울산시는 27일 시청에서 김두겸 울산시장과 정용한 GS엔텍 대표 등이 참석한 가운데 ‘해상풍력 설비 투자협약’을 체결했다고 밝혔다.

울산 앞바다에는 총 6.2GW 규모(총사업비 42조원)의 부유식 해상풍력단지 조성 사업이 추진된다. 발전 규모는 원자력 발전소 6기에 해당한다. 협약에 따라 GS엔텍은 3000억원을 투입해 내년까지 울산·미포국가산업단지 GS엔텍 울산공장에 해상풍력 발전기 하부 지지대인 ‘모노파일’을 생산하는 최신 자동화 설비 구축한다. 모노파일은 대형 철판을 이용해 만드는 원통 구조물이다. GS엔텍은 ﻿인력 채용 때 울산시민을 최우선으로 고용하기로 했다. 울산시는 신속한 인허가 등 행정 지원을 해 투자가 원활히 추진될 수 있도록 돕는다. 시는 이번 투자 유치를 통해 울산의 친환경 에너지 산업 기반을 강화하고, 지역경제 활성화를 이끌 것으로 기대한다.﻿


울산 박정훈 기자
2025-08-28 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“지역 곳곳 목소리 전달… 대한민국 전체 바꿀 것”

기초단체장 최초 민주당 대변인 맡은 김미경 은평구청장

‘핫플’ 성수, “1.5조 동네 됐네”

10년 만에 연 경제 가치 3.5배 늘어 외국인 300만명 방문… 50배 급증 기업 유치·일자리 창출로 이어져 정원오 성동구청장 “정책적 결실”

골목상권 살리는 먹거리…강북 ‘특화 메뉴’ 만든다[

이순희 구청장, 개발 시식회 참석

축제 사고율 0%… 중랑 안전관리 최우수상

AI로 인구 밀집도·혼잡 선제 조치

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr