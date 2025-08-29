“윤민수·장윤정·코요태 볼 수 있는 동작구 가을 음악회 놀러 오세요”



서울 동작구의 ‘새 시대를 열다, 가을 음악회’ 홍보 포스터. 동작구 제공

서울 동작구는 내달 5일 구민과 함께하는 대규모 문화 공연 ‘새 시대를 열다, 가을 음악회’를 연다고 29일 밝혔다.이날 오후 6시 30분부터 노량진 축구장에서 열리는 음악회는 동작문화원이 주관한다. 김재원 전 KBS 아나운서가 사회를 맡고, 감성 발라드 가수 윤민수, 트로트 여왕 장윤정, 크로스오버 4인조 포레스텔라, 댄스그룹 코요태 등이 무대에 오른다.공연 중간에는 경품추첨 이벤트도 진행돼 현장을 찾은 구민들에게 특별한 즐거움을 선사할 예정이다.관람 사전 신청은 내달 1일부터 2일까지 선착순으로 진행한다.포스터에 있는 QR코드와 동작문화원에 전화하면 된다. 1인 2매까지 신청할 수 있고, 입장권 수령 후 훼손하거나 분실할 경우에는 재발급이 불가하다.행사 당일 오후 4시 30분부터 입장이 가능하며, 입장권이 있어야 지정석에서 관람할 수 있다.사전 신청을 하지 못하거나 입장권을 소지하지 않아도 스탠딩 관람은 가능하다.박일하 동작구청장은 “이번 음악회는 많은 구민이 한자리에 모여 함께 즐기고 소통하는 화합의 무대가 될 것”이라며 “앞으로도 구민 모두가 일상 속에서 문화를 누릴 수 있도록 다채로운 프로그램을 마련해 나가겠다”고 말했다.임태환 기자