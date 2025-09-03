박명숙 경기도의원, 양평대교·양근 대교 안전난간 설치 현황 점검



박명숙 의원(건설교통위원회)이 9월 3일 경기도 건설본부와 회의를 갖고 양평대교와 양근대교에 설치 예정인 안전난간의 추진 일정과 사업 진행 상황을 점검하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 건설교통위원회 박명숙 의원(국민의힘, 양평1)은 3일(수) 경기도 건설본부와 회의를 갖고 양평대교와 양근대교에 설치 예정인 안전난간의 추진 일정과 사업 진행 상황을 점검했다.이번 회의는 경기도가 지난 8월 20일 22억 원 규모의 특별교부세가 확보한데 이어, 안전난간 설치 사업의 일정과 세부계획을 점검하기 위해 마련되었다.박명숙 의원은 “이번 사업은 생명과 직결되는 시설인 만큼 계획대로 차질 없이 추진되어야 하며, 동시에 양평의 미관을 살리고 안전성을 확보할 수 있도록 설계된 제품의 선정과 시공에 각별히 신경써달라”고 당부했다.박 의원은 2024년 하반기 경기도의회 건설교통위원회 행정사무감사에서 양평·양근대교의 안전시설 미비로 투신 관련 사고가 지속적으로 발생하고 있다는 점을 지적하고, 서울시의 안전난간 설치 사례를 들어 경기도의 신속한 대응을 촉구한 바 있다.실제로 양평소방서에 따르면 최근 5년간(2021~2025) 양평·양근 대교에서 발생한 투신 사망자의 수는 총 16명에 이르며, 2025년 상반기에만 3명의 사망자가 발생한 것으로 집계됐다. 반면, 서울시는 한강대교·마포대교·양화대교·한남대교 등 6개 교량에 회전형 안전난간을 설치한 이후, 2025년 현재까지 투신 사망 사고가 단 한 건도 발생하지 않았다는 점에서 해당 시설의 실효성이 충분히 입증되고 있다.박 의원은 “행정사무감사 이후 신속히 예산을 확보하시느라 애써주신 도지사님과 건설본부의 추진력이 높이 평가한다”며 “이번 사업은 단순 시설 보완이 아니라 소중한 생명을 지키는 실질적 대책이 될 수 있도록 설치완료까지 끝까지 챙기겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀