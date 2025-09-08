충남 아산페이, 지역경제 활력소 숫자로 효과입증

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남 아산시 지역화폐의 소비 증대와 역외 유출 방지 등 지역경제 할력소 효과가 수치로 확인했다.9일 시에 따르면 ‘아산페이(모바일·카드) 발행 운영 분석’ 결과 2023년 1월~2025년 6월까지 총 누적 결제액은 6583억원을 기록했다.같은 기간 순 소비 증대액은 1460억원, 생산유발효과는 2051억원, 역외유출 방지 효과는 1817억원으로 조사됐다. 지역 내 소비를 촉진하고 외부로 빠져나가는 자금을 지켜내는 효과가 뚜렷하다는 의미다.아산페이는 소상공인 체감도가 높았다. 지역 소상공인 3명 중 2명은 ‘아산페이가 매출 증대와 지역 상권 활성화에 실질적인 도움이 된다’고 답했다.핵심 사용층은 40~50대 여성이다. 음식점·학원·병원 등 생활 밀착 업종에서 결제가 집중됐다.가입자 수는 모바일 약 22만명에 카드 발급량 9만장을 넘어서며 시 전체 인구의 절반 이상이 아산페이를 이용하고 있었다. 가맹점 수는 1만 2000여개로 등록됐다.순 소비 증가 추세는 2023년 547억원에서 2024년 580억 원으로 확대됐다. 올해 상반기에만 332억 원을 기록해 더 큰 폭의 증가가 예상된다.올해 하반기부터는 역대 최대 국비 지원(458억원)을 기반으로 아산페이 확대 발행과 ‘18% 할인 이벤트’가 시작된다. 충전 시 선할인 10%에 후 적립금 8% 혜택을 제공한다.오세현 아산시장은 “이번 아산페이 18% 할인 이벤트는 발행 이후 최고 수준의 혜택. 시민과 소비자 모두가 생활 속에서 즉시 체감할 수 있는 민생경제 회복 정책”이라며 “아산페이를 활용해 알뜰하고 현명한 소비를 누리길 바란다”고 말했다.아산페이는 국민과 외국인 모두 14세 이상이면 ‘CHAK 앱’을 통해 구매·사용할 수 있다(지류형은 만 19세 이상). 충전·결제·잔액 확인까지 앱 하나로 간편하게 이용할 수 있다.아산 이종익 기자