경기관광공사, ‘거장의 숨결이 깃든’ 경기도 현대미술관 6곳 추천

과 제1전시실, 2층은 제2전시실과 작가 백남준의 뉴욕 작업실을 재현한 메모라빌리아가 있다. 3월 19일부터는 크로아티아 자그레브 현대미술관과 공동 기획한 <불연속의 접점들> 전시가 열리며, 개막 공연도 펼쳐진다. 아울러 미술관 홈페이지에 수천 점 이상의 비디오 아카이브가 올라와 있어 언제든 백남준의 세계로 입장할 수 있다.



*연계 관광지 : 경기도박물관, 경기도어린이박물관, 한국민속촌



[음악과 미술의 연결성 ‘과천 K＆L뮤지엄’]





과천 뮤지엄



K＆L뮤지엄은 우면산, 관악산, 청계산으로 둘러싸인 ‘뒷골’에 자리한다. 도시의 흔적은 살짝 비켜내고 사유와 음악을 가득 채운 미술관이다. 지상 3층, 지하 1층 규모의 미술관은 올해 개관 3주년을 맞았다. 이름 기념해 24명의 국내외 작가들의 작품을 선보이는 이 4월 12일까지 열린다.



K＆L의 미술 컬렉션 바탕에는 ‘음악’이 자리한다. 전시장 벽면에는 바그너의 오페라 ‘발퀴레’가 흐른다. 이는 설립자인 김성민 대표가 작가의 영감이 ‘음악’에서 비롯된다고 믿었기 때문이다. 관람객은 음악과 함께 작품을 감상하며 시각과 청각이 겹쳐지는 경험을 하게 된다. 공간은 조용하지만, 감각은 오히려 또렷해진다. K＆L미술관은 아버지 김성민 대표와 그의 딸 김진형 학예실장이 함께 운영한다. 2025년 새롭게 문을 연 자매 공간 K＆L 라이브러리도 함께 가보면 좋다. 이곳은 살바도르 달리, 파블로 피카소, 호안 미로, 프란시스코 고야 등 19–20세기를 대표하는 스페인 거장들의 판화를 집중 조명하는 전시를 선보인다. 음료와 와인을 판매하는데 미술관 관람객은 할인 혜택이 있다. 산으로 둘러싸인 조용한 자리에서 음악과 함께 작품을 마주하는 시간. K＆L뮤지엄은 감상을 천천히 이어가기에 어울리는 공간이다.



*연계 관광지 : 렛츠런파크서울, 국립과천과학관, 국립현대미술관



[순수한 시선으로 바라본 세상 ‘양주시립장욱진미술관’]









언뜻 보면 ‘저 정도는 나도 그릴 수 있겠다’라는 마음의 소리가 새어 나온다. 그러다 한 걸음 다가서는 순간, 한 번에 그어 내려간 선 위로 까치가 날고, 소가 울고, 집에 사람 냄새가 느껴진다. 그때가 한국 근현대사를 대표하는 서양화가 장욱진을 다시 만나는 순간이다. 산과 나무, 새와 달, 그는 대상을 단순하게 간추려 화폭에 담았다. 어린아이의 시선처럼 맑고 담백해 보이지만, 오히려 덜어낸 자리에서 더 깊은 울림이 전해진다. 좋은 글은 군더더기가 없다는 말이 떠오른다.



양주시립장욱진미술관은 일영봉, 형제봉, 수리봉으로 둘러싸인 장흥계곡에 위치한다. 매표소를 지나 드넓은 조각 공원은 미술관과 연결된 야외 갤러리 같다. 석현천 위로 아치형 구름다리를 건너 만나는 미술관은 호랑이가 산속에서 편안히 쉬는 모습을 형상화했다. 장욱진 화가의 대표작 <호작도>에서 모티프를 얻었다. 1층은 중정과 여러 개의 방으로 연결된 구조며, 2층은 다락방처럼 아늑한 분위기다. 무심코 입장하면 그 특별함을 놓치기 쉽다. 눈높이를 하늘에서 떨구어야 비로소 알 수 있기 때문이다. 다행히 미술관 내부에는 건축 모형도 전시돼 있어 공간의 구성을 이해하는 데 도움을 준다. 특히 장욱진 화가의 덕소 작업실 부엌에 그려진 벽화를 떼어내 전시한 작품 <식탁>과 <동물가족> 앞에서 잠시 걸음을 멈춰보길 권한다.



*연계 관광지 : 양주시립회암사지박물관, 장흥자생수목원, 권율장군묘



[자연을 품고 싶은 건축의 시인 ‘파주 미메시스아트뮤지엄’]









미메시스아트뮤지엄은 건축 그 자체로 작품이기 때문에, 전시를 보고 나오면 마치 2개의 전시를 관람한 것 같다. 한마디로 빛과 건축, 예술의 하모니다. 미메시스아트뮤지엄을 설계한 이는 세계적인 건축가 알바루 시자(Alvaro Siza)다. 그는 ‘모더니즘 건축의 마지막 거장’으로 평가받으며, 고양이를 스케치하던 선에서 영감을 얻어 형태를 구상한 것으로 알려져 있다. 건물은 단단한 콘크리트를 부드러운 곡선으로 표현해 시간별, 계절별로 변화하는 빛의 특성을 경험할 수 있다. 내부의 새하얀 전시 공간은 자연광을 끌어들여 시시때때로 변하는 빛의 향연을 보여준다. 바깥에선 두 개의 거대한 회백색 콘크리트 덩어리가 날개처럼 양쪽으로 펼쳐져 있어 마치 책장을 넘기는 듯한 역동성이 느껴진다.



미메시스는 2005년 출판사 열린책들이 설립한 예술 전문 브랜드다. 1층 북카페에 앉아 풍경을 바라보기만 해도 좋지만 미메시스의 얼굴, 날개, 캔버스, 전망대, 중심으로 불리는 총 5곳의 포토스폿에서 특별한 기념사진을 남겨도 좋다. 이곳에서는 건축의 특징을 더욱 선명하게 느낄 수 있다. 3층에서는 건물 두 날개의 중심부가 한눈에 들어오는데 곡면과 직각, 예각의 구조가 겹쳐진 기하학적 장면이 감동적이다. 3월 22일까지 열리는 기획전 는 서동욱, 서상익, 윤미류 세 작가의 작품을 통해 회화 속 인물이 어떻게 감정과 관계를 만들어내는가에 대한 탐구로부터 출발한다. 건축과 전시가 함께 어우러지는 자리에서 공간과 작품을 동시에 경험할 수 있다.



*연계 관광지 : 열화당책박물관, 지혜의숲, 헤이리예술마을



[문턱이 낮은 행복한 미술관 ‘양평 양평군립미술관’]









양평군립미술관은 2025년 말 기준 160만명 이상의 누적 관람객을 기록했다. 지난 15년 동안 문턱을 낮추고, 최고의 전시, 교육, 문화 기획을 실천한 결과다. 말 그대로 양평을 찾는 관광객에게 ‘가볼 만한 곳’으로 이름났고, 지역민에겐 문화를 소통하는 커뮤니티 역할을 자처한다. 양평은 전국에서 인구 대비 예술인이 가장 많이 거주하는 곳으로 알려져 있는데, 한 매체는 양평을 두고 한국의 ‘바르비종’이라 비유했다. 파리 근교의 예술가 마을 바르비종처럼 지역 예술가들이 자연스레 소통하고 호흡할 수 있다는 의미다, 양평미술관은 그 중심에서 지역 예술가들을 이어주는 역할을 한다. 경의중앙선 양평역에서 도보로 이동할 수 있는 것도 장점이다.



미술관은 총 600여평 규모로 전시실과 교육실, 어린이 체험 공간, 도서실, 수장고 등을 갖췄다. 야외의 빗물을 상징한 조형물은 일본의 조형 작가 세키네 노부오가 설계했고 양평의 돌을 쌓아 만들었다. 주목할 전시는 3월 14일부터 5월 10일까지 열리는 양평군립미술관 전국미술대학 유망작가 展 <무엇이 보이는가>다. 서울, 경기, 인천 지역 대학의 59명 작가가 120점의 작품을 선보인다. 젊은 작가들의 작품을 통해 우리의 현실과 미래를 어떻게 보고 발언하는지를 가늠해 볼 수 있다.



*연계 관광지 : 더그림, 이함캠퍼스, 두물머리



