수원시, ‘청개구리 스펙(SPPEC) 학부모 지원단’ 266명 위촉



이재준 수원시장(앞줄 왼쪽 세 번째)과 청개구리 스펙 학부모지원단이 기념 촬영을 하고 있다. (수원시 제공)

수원특례시가 4일 수원시 교육 브랜드 ‘청개구리 스펙(SPPEC)’ 사업을 지원할 ‘2026 청개구리 스펙 학부모지원단’을 위촉했다.학부모지원단은 청개구리 교실(Class) 학부모 강사 185명, 청개구리 연못(Pond) 학부모지원단 69명, 청개구리 이야기(Story) 마을해설사 12명으로 구성됐다.청개구리 교실 학부모 강사는 ‘도도(DODO)한 프로젝트’ 강사 양성 과정을 수료한 학부모들이다. 이들은 ‘수원형 특화교실’(생태환경, 인공지능(AI) 로봇, 문화예술, 코딩 드론, 세계 시민, 인공지능(AI) 융합)에 출강한다.청개구리 연못 학부모지원단은 청소년 자유 공간 ‘청개구리 연못’의 프로그램을 기획·운영하고, 지역 청소년과 교류하며 홍보 활동을 한다.청개구리 이야기 마을해설사는 초등학생을 대상으로 수원의 역사·문화 교육을 기획하고 운영하며 지원 자원을 소개하는 강사로 활동한다.이재준 수원시장은 “지역 교육을 위해 함께해 주신 청개구리 스펙 학부모지원단에 감사드린다”며 “학부모님들의 참여가 아이들을 성장시키고, 지역의 미래를 바꾸는 큰 힘이 될 것”이라고 밝혔다.수원시 교육 브랜드인 청개구리 스펙(SPPEC)은 ▲학생 중심 참여형 정책 수업을 지원하는 청개구리 이야기(Story) ▲청소년과 학부모가 함께 학습하고 쉬는 청개구리 연못(Pond) ▲수원 지역을 취재하고 알리는 청개구리 기자단(Press) ▲다양한 진로와 직업을 경험할 수 있는 청개구리 진로 체험(Experience) ▲학교 안팎에서 다양한 교육 콘텐츠를 제공하고 지원하는 청개구리 교실(Class) 등이 있다.안승순 기자