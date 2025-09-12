한원찬 경기도의원, 사경원 인사청문회...남양호 후보자에게 ‘원칙과 투명성’으로 투명 경영 촉구



한원찬 위원이 9월 11일 경기도사회적경제원 원장 임명후보자 인사청문회에서 남양호 후보자에게 불투명한 용역 계약에 대해 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 인사청문특별위원회 한원찬 위원(국민의힘, 수원6)은 11일 열린 경기도사회적경제원 원장 임명후보자 인사청문회에서 남양호 후보자에게 불투명한 용역 계약에 대해 질의했다.한 의원은 2024년 경기도사회적경제원 행정사무감사에서 1억 원 이상 용역 11건 모두가 ‘수의계약’으로 진행되어 예산 집행의 투명성 논란이 일었던 점을 지적했다. 이와 관련해 과거 ‘협상에 의한 계약’ 업무 부당 처리 건이 있었음을 언급하며 질의를 이어갔다.이에 남양호 후보자는 해당 사안이 자신이 재임하기 이전에 발생한 일이며, 재임 후에는 단 한 건도 이와 같은 일이 발생하지 않았음을 밝혔다. 아울러 경기도사회적경제원장으로 부임하면 앞으로도 ‘원리원칙대로’ 업무를 처리할 것임을 분명히 했다.한 의원은 “어느 기관보다 용역 계약이 많은 기관이 경기도사회적경제원”이라며, 후보자가 인사검증자료에 ‘본인의 인적 네트워크를 강점’으로 언급한 점을 지적하며 용역 계약 특혜로 이어지지 않도록 각별히 유의할 것을 당부했다.마지막으로 한 의원은 “원장이 되신다면 행정 감사를 통해 지적된 부분을 개선하고, 투명한 계약 절차를 확립하여 사회적경제원이 도민을 위한 기관으로 거듭날 수 있도록 노력해주길 바란다”고 당부했다.온라인뉴스팀