김혜영 서울시의원 “청년문화패스, 성과 빛나지만 예매 시스템 불편 및 사업 운영 시기는 개선 숙제”

김 의원, 서울청년문화패스의 높은 만족도에도 불구하고 접근성 및 편의성 개선 요구

국공립 기관 연계 및 사업 운영 기간 확대 촉구



질의하는 김혜영 의원

서울시의회 김혜영 의원(국민의힘, 광진4)은 지난 8일 개최된 제332회 임시회 문화체육관광위원회 회의에서 서울시 문화본부장을 상대로 서울청년문화패스의 높은 이용자 만족도와 삶의 질 개선 효과를 긍정적으로 평가하면서도, 불편한 예매 시스템, 국공립 기관 작품 접근성 부족, 아쉬운 사업 운영 시기 등을 해결해야 할 과제로 언급하며 개선을 촉구했다.이날 김 의원은 서울시 문화본부장을 향해 “올해로 3년 차를 맞은 서울청년문화패스는 최근 서울연구원 보고서에 따르면 이용자 만족도 86%, 삶의 질 개선 체감도 90%에 달하는 등 유의미한 성과를 보인다”며, 서울시의 노력을 높이 샀다.그러나 김 의원은 이러한 성과에도 불구하고 해결해야 할 과제가 산적하다고 강조했다. 우선 해마다 이용률과 만족도가 높아지지만, 전용 홈페이지 시스템에 대한 불만이 꾸준하다는 점을 언급했다. 김 의원은 “▲예매는 서울청년문화패스 홈페이지에서, 작품 정보 확인은 인터파크 홈페이지에서만 해야 하는 이원화된 시스템 문제 ▲뮤지컬 연 1회 관람 제한 및 예약 취소 시 재예매 불가 문제 ▲예매처별 티켓 오픈 시간 혼선 등이 청년들이 제기한 주요 불만사항”이라고 지적, 시스템 개선의 필요성을 강조했다.아울러 현행 문화패스 이용 범위가 인터파크 등록 작품으로만 한정되어 있어 자체 예매 시스템을 쓰는 국공립 기관 작품은 이용할 수 없다는 문제점을 제기하며, 청년들이 국공립 공연도 폭넓게 즐길 수 있도록 이용 범위 확대를 촉구했다.이어 김 의원은 청년문화패스 사업 운영 시기에 대한 아쉬움도 표명했다. 통상 3월에 시작해 12월에 종료되는 현행 방식으로는 대학생들의 겨울방학 기간인 1~2월의 공연 수요를 반영하지 못하고 있다는 설명이다. 이에 김 의원은 ”서울시가 내년에는 사업 시작 시기를 2월로 앞당기거나 이용 기간을 늘리는 방향을 검토 중이라는 언론보도가 있었는데, 구체적인 검토 내용을 밝혀달라“고 주문했다.마지막으로 김 의원은 “청년문화패스가 서울 청년들의 문화 향유 기회를 확대하고 삶의 질을 높이는 데 기여하는 바가 크다”라며 “이러한 긍정적 효과를 극대화하기 위해서는 이용자들의 목소리에 귀 기울여 불편 사항을 적극적으로 개선하고 사업 운영의 유연성을 확보해야 한다”고 강조했다.그러면서 “서울시가 제시한 개선 방안들이 실질적인 효과를 거둘 수 있도록 지속적으로 관심을 갖고 점검할 것”이라고 당부하면서 질의를 마쳤다.온라인뉴스팀