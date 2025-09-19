경기 ‘누구나 돌봄’ 이용자 2만 5000명 돌파

서울Pn

재활돌봄·심리상담 등 선택 제공

경기도는 민선 8기 도의 대표 복지 사업인 ‘누구나 돌봄’이 시행 20개월 만에 누적 이용자 2만 5000명을 넘었다고 18일 밝혔다.

경기도는 지난해 1월 위기 상황에 놓인 모든 도민에게 가사, 주거 안전, 식사 지원 등의 돌봄서비스를 제공하는 누구나 돌봄을 도입했다. 첫해 15개 시군에서 올해 29개 시군으로 확대했다. 누구나 돌봄은 생활돌봄, 동행돌봄, 주거안전, 식사지원, 일시보호서비스를 기본으로 제공하고 재활돌봄, 심리상담을 시군 선택형으로 제공한다. 지난달 기준 서비스 누적 이용자는 2만 5546명이다. 올해 1~8월 이용자는 1만 5511명으로 지난해 같은 기간 5413명 대비 187%나 늘었다. 경기도는 29개 시군 464곳의 서비스 제공기관이 참여하면서 지역사회 일자리 창출에도 기여한다고 설명했다.

경기도는 지난달부터 기존 7대 서비스에 ‘방문의료서비스‘를 시범 실시하고 있다. 수원, 화성, 남양주, 시흥, 광명, 이천, 안성, 포천, 양평, 여주, 동두천, 연천 등 12개 시군 40개 의료기관과 협약을 체결했다. 거동이 불편하거나 의료기관 방문이 어려울 경우 의료진이 방문해 의료서비스를 제공한다. 내년에는 16개 시군으로 확대할 계획이다.

6월부터는 ‘누구나 돌봄 플랫폼’을 고양시 등 17개 시군에서 시범 운영하고 있다. 온라인 회원가입 한 번으로 ▲서비스 신청 ▲지원 상황 확인 ▲매칭 및 사후관리까지 할 수 있는 원스톱 플랫폼으로 행정력은 줄이고, 돌봄 본질에 집중한다.


안승순 기자
2025-09-19 27면
