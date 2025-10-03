제주 남방큰돌고래 추석 인사

서울시의회 문화체육관광위원회 국민의힘 “김
서울시의회 문화체육관광위원회 국민의힘 위원들이 김경 문체위원장의 사퇴를 촉구하며 다음과 같이성명…
최호정 서울시의회 의장, 제22차 지방시대
신미숙 경기도의원, 3~5세 다문화 아이들
김태희 경기도의원, 2025 경기도 물산업
서울, 규제 풀어 민간임대주택 활성화
오피스텔 접도조건 대폭 완화
민간사업자 금융 지원도 강화
세계 청년 150명, 은평서 미래 꿈꾼다
27~29일 IFWY 파이널 컨퍼런스
광진구, 버스정류소 20곳 이름 더 명확해졌다
‘이산가족 새 고향’ 영등포가 품은 70년[현장 행
첫 위문 행사 연 최호권 구청장
광주, ‘청년정책 우수기관’ 대통령
광주시가 광주청년 일경험드림, 청년드림은행, 인공지능(AI)사관학교 등 청년정책 추진 성과를 인정받…
“제주, 18세 미만 모든 아동이 살
불꽃 드론·시간 여행·OST 공연…
경남 진주가 가을 축제로 물든다. 진주시는 오는 4일 진주남강유등축제를 시작으로 10일 개천예술제·…
‘안양1번가 넘버원 페스티벌’ 10월
“학생 성장 최우선”…김종희 상명대
‘3노 1예스’ 서울시 이공계 허리
서울시는 이공계가 의대로 쏠리지 않고 안정적으로 연구･학업･창업에 전념할 수 있도록 하기 위한 ‘3…
