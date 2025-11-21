주말마다 풀 예약… ‘구로 피크닉가든’ 북적

서울Pn

반년 만에 누적 방문객 5500명 돌파


  •
서울 구로구 안양천변을 따라 조성된 구로 피크닉 가든.
구로구 제공


서울 구로구가 안양천에 문을 연 ‘구로 피크닉가든’의 방문객이 반년 만에 5500명을 넘겼다고 20일 밝혔다.

구로 피크닉가든은 안양천변에 조성된 자연형 여가 공간이다. 피크닉장 5면, 차량에서 즐길 수 있는 차크닉 공간 10면, 잔디광장, 어린이 놀이공간 등으로 구성돼 가족 단위 이용객이 여유롭게 머물 수 있도록 조성됐다.

구로구 관계자는 “이달 말까지 운영을 마치고 내년에는 운영 기간을 확대하는 등 이용 편의성을 높일 계획”이라고 했다.

피그닉가든은 주말마다 피크닉 데크와 차크닉 공간 예약이 조기 마감됐고, 잔디광장과 어린이 놀이공간도﻿이용객으로 붐볐다. 어린이 놀이공간은 가장 높은 이용률을 기록한 시설로 나타났다.

내년에는 피크닉장과 차크닉 공간의 편의시설을 보완하고, 안내 표지판﻿ 등 이용 환경 개선도 병행할 예정이다.

장인홍 구로구청장은 “구로 피크닉가든이 도심 속에서 자연을 누릴 수 있는 여가 명소로 자리잡고 있다”며 “내년에는 더 쾌적하고 안전한 환경을 갖춰 서울 서남권 최고의 휴식 공간으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.﻿

서유미 기자
2025-11-21 29면
