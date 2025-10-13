한일축제한마당 빛낸 한복과 기모노

박춘선 서울시의원, 고덕천 민원 접수사항
이민옥 서울시의원, 추석 맞이 ‘정을 담은
이오수 경기도의원 “경기 농산물 판로 확대
김호겸 경기도의원, 번천초등학교 학교급식실
오세훈, “나라 빚내 퍼주는 ‘민생쿠폰’…청년에겐
7년간 2만 6000여명 직접 만났다… 주민 건의
7주년 소통데이 연 박준희 구청장
‘100조원 시장’ 헴프산업 육성 영호남 손잡나
전북 새만금에 클러스터 조성
경북 의약품 제조·관리 등 연구
연말 국회서 정책토론회 준비
서대문구, 추석 명절 사회복지시설·수해 가정 위문
광주, ‘청년정책 우수기관’ 대통령
광주시가 광주청년 일경험드림, 청년드림은행, 인공지능(AI)사관학교 등 청년정책 추진 성과를 인정받…
“제주, 18세 미만 모든 아동이 살
가을 꽃 축제서 힐링하세요
‘한글 이름 쓰기’ 등 서울 579돌
“학생 성장 최우선”…김종희 상명대
‘3노 1예스’ 서울시 이공계 허리
서울시는 이공계가 의대로 쏠리지 않고 안정적으로 연구･학업･창업에 전념할 수 있도록 하기 위한 ‘3…
자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr
광화문 사옥: 서울시 중구 세종대로 124 (태평로1가 25) , 강남 사옥: 서울시 서초구 양재대로2길 22-16 (우면동 782) l 대표전화 : (02) 2000-9000
인터넷서울신문에 게재된 콘텐츠의 무단 전재/복사/배포 행위는 저작권법에 저촉되며 위반 시 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright © 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지