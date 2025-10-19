진성준 “서울시, 한강버스 홍보에 4억 투입” 지적

서울Pn

해외 신용카드로 버스·지하철 탄다…서울 ‘오픈루프

서울 여의도 선착장으로 향하는 한강버스의 모습. 서울시 제공


서울시가 잦은 고장으로 열흘 만에 정식 운항을 중단한 ‘한강버스’ 홍보에 4억원을 넘게 쓴 것으로 나타났다.

19일 진성준 더불어민주당 의원이 서울시로부터 제출받은 자료에 따르면 시는 올해 한강버스 홍보 예산으로 4억 1606만원을 집행했다.

한강버스 정식 운항과 관련한 정보를 알리는 전광판 홍보영상·포스터·현수막·리플릿에 3750만원을 썼다. 또한 한강버스 취항을 알리는 지면 광고에 1억 4355만원, 라디오 광고에는 1억 2700만원을 투입했다.

한강버스 시범운항 체험 후기 등을 담은 유튜브 영상, 운항 정보에 관한 인스타그램 게시물, 카드뉴스, 모바일 콘텐츠, 온라인 커뮤니티 공지 등에도 1억 801만원이 쓰였다.

다만 한강버스가 지난달 18일 정식 운항을 시작한 지 열흘 만인 28일 ‘무승객 시범운항’으로 전환하기로 하면서 당초 목표로 했던 홍보 효과를 기대할 수 없다는 지적이 나온다.

앞서 시는 지난달 28일 ‘한강버스 운항 초기에 최적화를 하는 과정에서 기술과 전기적 미세 결함 등이 발생했다’라며 이달 말까지 시민 탑승을 중단하고 시범 운항 기간을 갖기로 했다.

진성준 의원은 “열흘 만에 멈춘 한강버스는 시민 안전을 외면한 보여주기식 행정의 결과”라며 “본인의 치적 과시가 시민의 안전과 혈세보다 우선될 수 없다”고 말했다.

시 관계자는 “홍보비는 한강버스를 시민에게 알리기 위한 것”이라며 “이달 말쯤 한강버스는 다시 시민을 태울 것”이라고 말했다.

임태환 기자
