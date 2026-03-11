매달 적금 붓듯 내 집 장만… 서민 주거 사다리 놓는 ‘경기도형 적금주택’

분양가 내리고 지분 20~30년 분납

초기 자본 부족한 사회초년생 타깃

수원 광교서 첫 시도… 2029년 준공

‘매월 적금 붓듯 지분을 쌓아 20~30년 뒤 온전한 내 집을 가진다.’경기도는 경기주택도시공사(GH)와 함께 민선 8기 출범부터 무주택 청년과 신혼부부의 주거 사다리를 복원하기 위해 전국 최초로 ‘경기도형 적금주택(지분적립형 분양주택)’을 추진해 왔다.새로운 공공 분양 모델인 경기도형 적금주택은 분양가를 입주 시점에 한 번에 내는 일반 분양 주택과 달리 최초 분양가의 10~25%만 부담하고 나머지 지분을 20~30년에 걸쳐 나눠 내 입주 초기 분양가 부담을 낮췄다.매월 적금을 납입해 목돈을 만드는 것처럼 주택 지분을 차곡차곡 늘려 20~30년 뒤에는 온전한 내 집을 갖게 되는 구조다. 거주 의무 5년, 전매 제한 10년 이후에는 제3자 매각도 가능하다.초기 자본이 부족한 청년, 신혼부부 등 사회초년생이 주택 매매 시장에 진입할 수 있도록 장벽을 대폭 낮추고 초기 주거비 부담을 줄이기 위해 도입됐다. 도는 특별 공급 대상에 신생아 가구를 추가하고 저금리 대출 상품도 신설할 계획이다. 도는 앞서 제도 도입을 위해 공공 지분에 대한 재산세 감면 등 대출·세제·입법 등 범정부 규제를 개선했다.첫 시범 사업 대상지는 수원 광교신도시 내 교통과 편의시설이 우수한 광교 A17 블록이다. 경기도와 GH는 이곳에 전용면적 59㎡의 적금주택 240호와 84㎡의 일반 분양 주택 360호 등 총 600호를 올해 하반기 착공해 2029년 상반기 준공할 예정이다.GH가 지난해 6월 무주택 경기도민 800명을 대상으로 한 설문조사에서 94%가 적금주택에 찬성한다고 답했다.경기도형 적금주택은 이재명 정부에서도 관심을 갖는 정책이다. 국토교통부는 최근 지분적립형 주택과 이익공유형 주택을 주요 공공주택 공급 방안으로 내놨다. 지난해 7월 국정 현안 관계 장관 회의에서도 지분적립형 주택 등을 무주택 청년, 신혼부부 등 서민층이 감당할 수 있는 새로운 주거 모델로 제시한 바 있다.김용진 GH 사장은 “경기도와 GH의 주거 정책 혁신을 상징하는 전환점이 될 것”이라며 “새 정부 정책에 맞춰 새로운 공공주택의 패러다임을 만들겠다”고 밝혔다.안승순 기자