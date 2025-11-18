서석영 경북도의원, 포항아열대작물연구소 조속 추진 강력 촉구

기본계획 용역 예산, 설계비 등 내년도 추경 예산 반드시 편성 강조



질의하는 서석영 의원. 경북도의회 제공

경북도의회 농수산위원회 서석영 의원(포항)은 지난 14일 경북도농업기술원에 대한 행정사무감사에서, 올해 초 포항시로 최종 선정된 ‘아열대작물연구소’ 건립 사업의 조속한 추진을 촉구했다.서 의원은 이날 감사에서 “포항시를 아열대작물연구소 설립 대상지로 최종 선정한 것에 대해 이철우 도지사께 다시 한번 감사드린다”고 서두를 열었다.그러나 서 의원은 “이상기후 문제가 점점 심각해지고 있어 아열대작물연구소의 역할이 매우 시급하다”면서 “하루속히 철두철미한 준비를 바탕으로 조속히 추진해야 한다”고 강조했다.특히 서 의원은 “철강경기 침체로 포항시가 어려움을 겪고 있는 지금, 시민들의 큰 염원이 담긴 아열대작물연구소가 희망이 되어야 한다”면서 내년부터 부지 매입에 들어갈 수 있도록 철저히 준비할 것을 촉구했다.이에 조영숙 농업기술원장은 “전국 최초로 지방 차원의 아열대작물연구소를 추진하는 만큼 더욱 세밀하고 빠르게 착공할 수 있도록 노력하겠다”고 답변했다.끝으로 서 의원은 “내년도 추경에서 기본계획 및 설계비 등 필요한 예산을 확보해야 한다”라고 강조하며 “지방 최초 포항아열대작물연구소가 조속히 첫 삽을 뜨고 성공적으로 완공될 때까지 한 치의 소홀함이 없도록, 도민의 눈높이에서 더욱 낮은 자세로 꼼꼼하게 점검해 나가겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀