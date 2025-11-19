서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

나이야 가라! 6070 ‘경력 폭포수’ 서울에 콸

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 ‘대각선 횡단보도’로 교통사고 18% 줄어…

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시, 금천 시흥3·강북 번동 등 모아주택 38

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원구, 다음달 1일 태릉우성아파트 재건축 정비계

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서대문구, 취약가구 실거주자 전수조사…위기가구 발굴

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

인적안전망 동행으로 접근 어려운 가구도 조사

서울 서대문구는 지난 8월부터 10월까지 관내 고시원·반지하·노후주택 등 취약가구 1573곳을 대상으로 실거주 전수조사해 위기가구 505곳을 찾아 모두 634건의 공공·민간서비스를 연계했다고 19일 밝혔다.


  •
이성헌 서울 서대문구청장이 지난 2월 이웃돌봄반 참가자들과 대화를 나누고 있다. 서대문구 제공


조사는 올해 2월에 이어 2차로 이뤄졌으며 주민등록 사실조사 기간과 병행·추진했다. 담당 공무원과 통장, 이웃돌봄반(반장), 복지순찰대 등 215명의 인적안전망이 조사 대상 가구의 66.8%인 1050곳을 직접 방문·확인했다.

발굴된 505가구는 경제적 어려움(17.0%), 열악한 생활환경(11.2%), 질병·정신건강 문제(10.9%) 등이 주요인으로 나타났다. 거동 불편 등 일상생활 유지 곤란(8.2%)도 다수 확인됐다.

연령 분포는 중장년 42.9%, 노인 35.3%, 청년 21.6% 순이며 남성 비율이 65.5%로 높아 남성 가구의 취약성이 뚜렷했다.

발굴된 위기가구에는 634건의 서비스가 빠르게 연계됐다. 기초생활보장, 긴급복지 등 공적지원 122건, 생필품·후원(금)품 등 민간서비스 지원 199건, 채무·금융 상담 등 기타 313건이었다.

특히 통반장, 이웃돌봄반 등 서대문구 인적안전망의 참여는 이번 조사에서 두드러진 성과를 보였다.

구 관계자는 “현장을 잘 아는 인력이 동행하면서 접근이 어려웠던 가구도 문을 열어 조사에 응했고 은둔·부재 가구도 재방문을 통해 추가 발굴할 수 있었다”고 했다.

서대문구는 발굴 가구에 대한 정기 모니터링을 강화하고 상시 조사 체계를 운영할 계획이다. 또한 동별 인구·주거 특성을 반영한 맞춤형 발굴계획을 수립해 실거주 기반의 선제적 복지 행정을 더욱 강화한다는 방침이다.

이성헌 서대문구청장은 “도움이 필요한 주민을 먼저 찾아가는 것이 복지사각지대를 줄이기 위한 가장 직접적이고 효과적인 방법”이라며 “촘촘한 안전망 구축으로 고립과 위기가 발생하지 않는 서대문을 만들겠다”고 말했다.

서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

공유 오피스 지원… 기업 성장과 동행하는 양천

연면적 1902㎡… 22개 기업 입주 사무ㆍ미팅룸ㆍ휴식 등 공간 갖춰

강남구민 10명 중 9명 “구정 잘하고 있다”

성인 1017명 정책 만족도 조사

가고 싶고, 걷고 싶고, 머물고 싶은 마포강변 만든

박강수 구청장 8.2 프로젝트 발표

종로 ‘제설취약지도’로 24시간 스마트 관리

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr