대전 ‘청년인턴 사업’ 주목… 참가자 65% 정규직 취업

대전의 청년인턴 지원사업이 청년 일자리 창출의 새로운 가능성을 제시하고 있다.대전시는 2023~2024년 2년간 청년인턴 지원사업 성과를 분석한 결과 참가자 237명 중 64.6뉴인 153명이 정규직으로 고용됐다고 20일 밝혔다. 근무 경력을 기반해 취업을 준비 중인 청년은 17명으로 파악됐다. 올해 신청자가 몰려 7월에 사업이 조기 마감한 가운데 참가자 78명 중 49개 기업에서 60명(76.9뉴)이 고용 연장 또는 정규직으로 전환했다. 이중 이지텍이 4명을 정규직으로 전환하는 등 지역 기업이 인력 채용에 적극 활용하는 것으로 분석됐다.청년인턴 지원사업은 경력을 중시하는 고용시장 경향을 고려해 지역 사회 초년생에게 일 경험과 경력 개발을 지원한다. 청년과 기업을 매칭해 3개월간 인턴 근무 기회를 제공하고 정규직 전환 등 고용을 이어간다는 취지다. 시는 청년의 실무 능력 제고를 위해 인턴 기간 청년에게 매월 200만원의 인건비와 교통비 5만원을 지원해 기업의 고용 부담을 덜어주고 있다. 권경민 대전시 경제국장은 “﻿청년의 ‘일 경험’을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.대전 박승기 기자