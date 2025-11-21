경기도, “복지예산 삭감, 죄송···필수불가결 예산 복원하겠다”

국힘, 도지사 비서실 불출석 맞서 예산안 의결 불참



21일 경기도청 브리핑룸에서 고영인 경제부지사가 경기도 복지예산 관련 기자회견을 하고 있다. (경기도 제공)

경기도가 내년도 복지예산을 대폭 삭감한 것을 두고 정치권과 관련 단체 등의 비판이 잇따르자 사과와 함께 “꼭 필요한 복지예산이 복원되도록 노력하겠다”라고 밝혔다.고영인 경제부지사는 21일 오전 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “죄송하다는 말씀부터 드리겠다”며 “어르신, 장애인, 고립 은둔 청년, 아동 등 취약계층의 삶의 질과 직결된 예산을 두고 다소 혼란이 빚어지고 있다”라고 말했다.이어 “내년도 예산에 노인상담센터 지원비, 노인복지관 운영비 예산 등 주요 필수불가결한 예산이 온전히 반영되지 못했다는 사실을 확인했다”며 “복지 현장의 혼란과 우려에 깊이 공감한다. 도 집행부는 의회와 적극 협력하고 복지 관련 단체들과 긴밀한 협의로 예산을 조정해 필수불가결한 예산이 복원되도록 하겠다”라고 약속했다.그러면서 “김동연 지사는 심각성을 인지하고 최대한 의회와 협력해 복원율을 높이라는 지침을 주셨다”며 “이번 예산의 복원 노력에 이어 추후 집행이 가능한 사항을 추경을 통해 반영하도록 하겠다”라고 덧붙였다.경기도는 이재명 정부의 확대 재정에 맞춰 국비에 매칭한 도비가 3천49억 원이며, 영유아보육료(344억 원), 보육 교직원 인건비 지원(292억 원), 부모 급여(185억 원), 아동수당(167억 원), 생계급여(108억원), 아이돌봄(66억 원) 예산 마련 과정에서 도 자체 예산에 대한 조정이 불가피했다고 설명했다.한편, 경기도지사 비서실장과 보좌진의 도의회 행정사무감사 불출석에 맞서 경기도의회 국민의힘이 경기도 예산안 의결에 불참하기로 했다.국민의힘은 21일 의원총회를 열어 이날부터 진행하는 각 상임위원회의 내년도 본예산안과 올해 마지막 추경예산안 심사만 참여하고 의결에는 불참하기로 결정했다. 집행부가 낸 조례안과 동의안의 경우도 마찬가지로 심사만 하기로 했다.안승순 기자