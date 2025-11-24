용산구, 삼각지역·녹사평역 ‘서울 아래숲길’ 새 단장

서울Pn

서울지하철 6호선 삼각지역 내 아래숲길이 크리스마스 분위기로 새롭게 단장했다. 용산구 제공


서울 용산구가 다가오는 크리스마스를 맞아 지하철 6호선 삼각지역과 녹사평역 내 ‘서울 아래숲길’을 크리스마스 분위기로 새롭게 단장했다고 24일 밝혔다.

서울 아래숲길은 지하철 역사 내 유휴공간을 활용해 조성한 실내 정원으로, 도심 속에서 자연을 느끼며 휴식을 취할 수 있도록 마련된 공간이다.

구는 서울교통공사와 협력해 2024년부터 삼각지역(11·12번 출구 지하 1층)과 녹사평역(지하 4층, 개찰구 입구)에 540㎡ 규모의 공간을 조성·운영하고 있다. 크리스마스를 맞아 두 역사의 ‘서울 아래숲길’ 전 구간을 금빛 장식 공과 벨벳 리본 등으로 꾸미고, 겨울을 상징하는 빨간 포인세티아 꽃을 곳곳에 배치했다.

역사를 이용하는 주민과 방문객들은 크리스마스 기념 사진을 찍으며 따뜻하고 화사한 연말 분위기를 느낄 수 있다. 앞으로도 계절 변화에 맞춰 공간을 다양화하고, 도심 속에서도 자연의 생동감을 느낄 수 있도록 지속적으로 정비·확대할 계획이다.

박희영 용산구청장은 “이번 크리스마스 맞이 새단장은 바쁜 일상 속에서도 잠시나마 편안히 머물며 따뜻한 연말 분위기를 느낄 수 있도록 준비한 것”이라며, “앞으로도 주민들의 일상에 휴식과 따뜻함을 더할 수 있는 다양한 사업을 추진해 나가겠다”라고 전했다.


서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
