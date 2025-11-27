홍국표 서울시의원, 제조공정 디지털화 사업 예산 대폭 증액 요구

“경쟁률 8.5대 1, 4억원으로 10개 기업만 지원은 턱없이 부족”

“소공인 수출경쟁력 강화 위해 장비지원 확대·대여사업 도입 시급”



홍국표 서울시의원

서울시의회 홍국표 의원(국민의힘, 도봉2)은 27일 제333회 정례회 기획경제위원회 경제실 예산심사에서 ‘제조공정 디지털화 지원사업’의 예산을 대폭 증액할 것을 강력히 요구했다. 홍 의원은 경쟁률이 8.5대1에 달할 정도로 소공인들의 수요가 높음에도 총예산 4억원으로 10개 기업만 지원하는 것은 정책 실효성이 없다고 지적했다.제조공정 디지털화 지원사업은 소공인의 제조공정에 자동화 및 스마트화 시스템을 도입하여 생산성과 품질을 높이고자 지원하는 사업으로 서울시가 예산을 지원하고 서울시경제진흥원이 사업을 대행하고 있으나, 올해 85개 기업이 신청했음에도 10개 기업만 선정되어 75개 기업이 탈락했다.홍 의원은 “타 기관의 유사사업과 비교할 때 서울시의 4억원 예산은 현저히 부족한 수준”이라며 “소공인들의 디지털 전환 의지를 외면할 수 없기에 본 의원은 파격적인 증액을 요구한다“고 밝혔다.특히 홍 의원은 소공인들의 수출경쟁력 강화 필요성을 강조했다. “내수만 가지고 소공인이 살 수 없다. 수출을 하려고 해도 가격경쟁력에서 밀린다”며 “비용 절감을 위해서는 현대화 장비, 디지털화 장비, AI 장비 등이 필요한데 소공인들은 자금이 없어서 도입하고 싶어도 못하는 것이 현실”이라고 지적했다.홍 의원은 장비 대여 사업 도입의 필요성도 제기했다. “장비를 단순히 구입 지원만 할 것이 아니라 대여 방식을 도입한다면 소유권 문제 등 여러 가지를 해결할 수 있다”며 “시설이나 장비를 정비해주고 차액은 나중에 회수하는 방식으로 실질적인 도움을 줘야 한다”고 제안했다.홍 의원은 “앉아서 탁상행정 하지 말고 현장에 나가서 소공인들이 진짜 어렵고 힘든 부분이 무엇인지 파악해야 한다”며 “실질적으로 소공인들의 수출경쟁력을 높이고 가격경쟁력을 확보할 수 있도록 충분한 예산 확보와 함께 장비 대여 등 다양한 지원 방식을 경제실과 서울경제진흥원에 강력히 요청한다”며 증액안을 제출하겠다고 다시 한번 밝혔다.온라인뉴스팀