탄소를 항공유로… 충남의 탄소 중립 선점

CO 2 기술 사업 , 예비 타당성 통과

충남도가 기후 위기 주범인 이산화탄소(CO2)를 포집해 친환경 항공유(e-SAF)를 생산하는 탄소중립 신산업 선점에 나선다.1일 도에 따르면 ‘이산화탄소 전환을 통한 e-SAF 생산 기술 개발’ 사업이 과학기술정보통신부 국가연구개발사업평가에서 예비 타당성 조사를 통과했다.도는 이번 사업을 통해 보령화력에서 포집한 CO2 4000t을 e-SAF 700t으로 생산하는 기술 실증 프로젝트를 추진한다. LG화학이 주관하고, 한국과학기술연구원(KIST), HD현대오일뱅크가 참여해 2030년까지 1402억원을 투입한다.앞서 도는 지난 9월 보령화력에서 e-SAF를 생산하는 ‘그린올’(Green-ol) 신에너지 기술 실증에 성공했다. 그린올은 CO2를 전기·물·미생물 등과 반응시켜 플라스틱 원료, 항공유 등으로 전환하는 차세대 CO2 포집·활용 기술이다. KIST가 개발했다.안호 충남도 산업경제실장은 “이번 사업은 탄소 배출 최다 지역인 충남이 e-SAF 기반 탄소중립 신산업 중심지로 도약하는 계기가 될 것”이라고 말했다. 유럽연합(EU)와 국제민간항공기구는 e-SAF 의무 혼합 비율을 2027년 1%에서 2035년 7~10%로 강화할 계획이다.보령 이종익 기자