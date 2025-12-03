지자체도 ‘러닝 열풍’ 뛰어들었다… 러닝족 모시기 경쟁

국민 건강 증진·관광 활성화 기대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지방자치단체들이 러닝 열풍을 타고 급증하는 러닝족을 잡기 위해 힘을 쏟고 있다. 러닝을 테마로 한 행사 개최와 편의시설 설치, 프로그램 개설 등에 경쟁적으로 뛰어드는 것이다. 국민 건강 증진을 도모하면서 관광 활성화도 기대할 수 있어서다.강원 강릉시, 평창군과 강원관광재단은 오는 13일 평창 대관령면 2018평창동계올림픽 경기장 일대에서 스노우애슬론 대회를 연다고 2일 밝혔다. 이 대회는 경쟁 설상 러닝과 비경쟁 설상 러닝·노르딕 워킹·스노슈잉 등 4개 부문으로 나눠 열린다. 국내에서 보기 드물게 눈길을 코스로 한 러닝 대회라 러너들의 관심을 끌고 있다. 최성현 강원관광재단 대표는 “올림픽 유산을 활용한 특화 콘텐츠를 지속 발굴해 강원 관광의 경쟁력을 한층 끌어올리겠다”고 말했다.울산 동구는 지난 7~8월 여름 휴가객을 불러 모으기 위해 달리기와 여행이 결합한 관광상품인 런트립(RunTrip) 이벤트를 열었다. 참가자들은 꽃바위 바다소리길에서 화암추등대까지 이어지는 해안 산책로에서 아름다운 해안 경관을 만끽하며 달리기를 즐겼다. 산책로 5개 지점에서 모바일 애플리케이션으로 방문 인증을 남긴 참가자는 경품으로 러닝 벨트 가방을 받았다.부산시는 러너들을 위한 편의시설인 러너스테이션 2곳을 내년 상반기 조성한다. 후보지로 다대포와 광안리가 유력하게 검토되고 있다. 러너스테이션은 탈의실, 물품 보관함, 파우더룸으로 구성되고, 머리밴드·양말·무릎 보호대 등을 구입할 수 있는 자판기도 갖춘다. 서울시는 지난해 5월 처음 설치한 여의나루역 러너스테이션이 호응을 얻자 지난달 광화문역, 회현역, 월드컵경기장역에 유사한 시설인 러너지원 공간을 개장했다.공익성을 추구하는 러닝 프로그램을 운영하는 지자체도 많다. 제주도는 쓰담 달리기(달리기를 하면서 쓰레기를 줍는 활동)를 활성화하기 위한 모바일 앱 제주플로깅을 지난 6월 출시했다. 앱을 이용하면 기관, 단체, 동호회가 주최하는 플로깅 행사에 참가 신청할 수 있다. 참가자는 관광지 할인 등의 혜택을 누릴 수 있고, 1365자원봉사포털을 통해 봉사 실적도 인정받는다.달리기 동호인들이 운동하면서 동네 치안을 살피고, 망가진 시설물도 점검하는 러닝 순찰대는 서울시가 6월 선보인 뒤 경기 안산, 전남 순천 등 전국으로 확산하고 있다.춘천 김정호 기자