공공개발이익 ‘도민환원기금’ 700억 원, 문화·체육시설 조성··정책오디션 명칭 공모

경기도가 도민환원기금 600~700억 원을 문화와 체육, 복지 등 도민 생활과 밀접한 공공사업에 투입한다.경기도는 공공개발사업으로 발생한 개발이익을 도민들에게 돌려주기 위해 2021년 도민환원기금을 신설한 이후 5년 동안 총 1,505억 원을 쌓았고, 최근 3년간 주거복지기금에 512억 원을 썼다.경기도는 ‘도민환원기금’을 활용해 체육, 문화, 복지 등 도민 생활과 밀접한 기반 시설을 조성하는 첫 번째 환원 사업을 추진한다. 생활밀착형 사회기반시설(SOC) 복합화 지원에는 2026~2029년 4년간 약 600억~700억 원이 투입되며, 2026년 본예산안 의회 의결 후 최종 규모가 확정된다.이를 위해 31개 시군 공모를 진행한 뒤 내년 3월쯤 정책 오디션을 개최할 계획이다. 공모 대상은 생활기반시설(인프라) 취약지역 등에서 체육, 문화, 보육, 복지, 교통 등 도민 편의를 증진하는 시설의 신축 혹은 리모델링 등이다. 경기도는 이 사업에 걸맞은 명칭을 7일까지 공모한다.공모전 총상금은 100만 원이다. 선정된 명칭은 2026년 정책 오디션부터 도민환원기금으로 조성되는 모든 시설물의 현판 명칭에 활용된다.이상우 경기도 택지개발과장은 “이번 명칭 공모는 도민환원기금을 활용한 첫 번째 사업의 상징적인 이름을 도민이 직접 짓는다는 데에 큰 의미가 있다”며 “많은 도민이 참여해 도민이 만드는 도민의 사업으로 출발할 수 있기를 기대한다”라고 말했다.안승순 기자