서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

내년부터 쓰레기 직매립 금지…서울시 “불편 최소화

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“전세 사기 척결!” 양천 공인중개사들의 자정 행

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

구로구, 세계 최대 IT박람회 ‘CES’ 참가 지

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

AI로 4000만원 예산 아낀 ‘스마트 금천’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

“물에 잠기지 않는 아산”…1440억 투입 ‘도시 방재 기반시설 정비’ 본격

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

도시 방재 기반시설 순차 정비가 진행되고 있다. 시 제공


충남 아산시는 1440억원 규모의 ‘도시침수 대응사업’ 첫 단계인 배방읍 중점관리지역 정비가 내년 준공을 앞두고 있다고 3일 밝혔다.

2019년 착공한 배방읍 공수리·북수리·구령리 일원은 상습 침수 피해가 잦았던 지역이다.

시는 국비 335억원을 포함한 482억 원을 투입해 11.8㎞ 우수관로를 신설·개량하고 배수 용량을 확보했다.

원도심 지하 정비도 본격적으로 추진된다.

시는 모종동·용화동·온천동·온양2·5동 등 인구 밀집 지역 고질적 침수 문제 해소를 위해 2028년까지 총 960억원을 투입하기로 했다.

모종·용화 지구에는 313억원이 투자돼 5.16㎞ 관로 정비가 진행된다.

온천동 지구에는 392억원을 들여 빗물펌프장 1개소를 신설, 5.85㎞ 관로를 보강하고, 온양2·5동 지구는 256억원을 투입해 6.26㎞ 구간을 정비한다.

시 관계자는 “배방읍을 시작으로 원도심과 외곽 지역까지 정비가 순차적으로 진행되면 도시 전역의 침수 위험을 체계적으로 낮출 수 있을 것”이라고 말했다.

아산 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr