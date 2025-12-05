최민규 서울시의원, 동작 청년 봉사단과 의회서 ‘미래 시민 리더십’ 경험의 장 마련

청년 봉사단 ‘젊은 마음’, 시의회 참관 및 의장 표창 수상

“청년의 참여가 지역 발전의 힘…의회도 함께할 것”



동작구 청년봉사단 ‘젊은마음’과 함께하고 있는 최민규 의원(오른쪽에서 다섯 번째)

서울시의회 최민규 의원(국민의힘, 동작2)은 지난 3일 동작구 청년 봉사단 ‘젊은 마음’을 서울시의회로 초청해 본회의장 참관 프로그램을 진행하고, 지역사회 공헌을 인정해 의장 표창을 전달했다.‘젊은 마음’은 지역의 각종 봉사 캠페인 등 다양한 활동을 활발히 펼쳐온 청년 단체로, 그동안의 꾸준한 공헌이 공식적으로 평가받으며 이날 표창을 받았다.본회의장 참관은 지방의회의 실제 운영과 정책 결정 과정을 청년들이 현장에서 직접 확인할 수 있도록 구성됐으며, 참석자들은 회의 진행 방식과 의원들의 역할 등 의정 현장을 생생히 체험했다.청년들은 지역 생활 속에서 느낀 다양한 의견과 필요 사항을 공유했으며, 청년의 목소리가 시정에 보다 체계적으로 반영되는 방안에 관한 관심을 표했다.최 의원은 “지역을 빛내는 청년들의 진심 어린 봉사와 참여가 곧 도시의 미래를 만드는 힘”이라며 “의회는 언제나 청년에게 열려 있으며, 여러분의 의견이 정책으로 이어지도록 적극 지원하겠다”고 강조했다.온라인뉴스팀