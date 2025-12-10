남경순 경기도의원, 일자리재단 맞손토크 참석...정책의 주체가 되어 달라 당부



남경순 의원이 9일, 수원 코트야드 메리어트 호텔에서 열린 ‘2025년 경기도일자리재단 참여자 맞손토크’에 참석해 축사를 하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 경제노동위원회 남경순 의원(국민의힘, 수원1)은 9일 수원 코트야드 메리어트 호텔에서 열린 ‘2025년 경기도일자리재단 참여자 맞손토크’에 참석해 사업 참여자들과 소통했다.남 의원은 축사에서 일자리 정책에 대한 자신의 소신을 밝혔다. 그는 “정책의 공공성과 실효성”을 강조하며, 정책은 단순한 숫자를 채우는 도구가 아닌 “사람의 삶과 지역의 미래를 바꾸는 힘”이어야 한다는 믿음을 가지고 있다고 밝혔다.특히 남 의원은 과도한 예산이나 전시성 사업이 아닌, “정말 필요한 곳에 자원이 가닿고, 정책이 실제 현장에서 지속 가능한 구조로 뿌리내릴 수 있어야 한다”고 강조했다. 그러면서 오늘 행사에 모인 참여자들을 이러한 믿음이 현실이 되는 “증인”이라고 평가했다.남 의원은 직업훈련을 통해 성장한 참여자와 인재를 채용한 기업, 그리고 지원한 재단 관계자 모두를 “실질적 고용의 파트너”이자 “지역과 사회를 잇는 연결고리”라고 정의했다.이어 경기도일자리재단이 앞으로 “더욱 책임 있고 지속가능한 고용 플랫폼이 되기를 기대한다”며, 단편적인 사업이 아니라 사람과 기업, 지역이 상생하는 탄탄한 구조를 세우고 “실제 현장에서 효과가 확인되는 정책”을 만들기를 바란다고 전했다.끝으로 남 의원은 참여자들을 향해 단순히 정책의 수혜자가 아닌 “동시에 정책의 주체가 되어 주십시오”라고 당부했다. 그는 참여자들의 경험과 목소리가 “단순한 통계가 아니라, 더 많은 일자리를 만들고, 더 많은 삶을 바꾸는 밑거름이 될 것”이라고 강조했다.남 의원은 경기도의회에서도 현장에 필요한 정책과 제도를 위해 “꾸준히 관심과 지원을 기울이겠습니다”라고 약속하며 축사를 마무리했다.온라인뉴스팀