김동연, “‘12·3 내란심판’은 12·12 군사반란과 달라야 한다”

김동연 경기도지사 SNS 캡처


김동연 경기도지사가 “‘12·3 내란 심판’은 12·12 군사반란과 달라야 한다”라고 밝혔다.

김 지사는 12일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “1979년 오늘, ‘12·12 군사반란’은 헌정을 무너뜨리고 민주주의의 숨을 끊으려 했던 폭력이었다”며 “광주는 그 폭력에 피로 항거했고, 빛의 이름으로 내란 세력에 맞섰다”라고 적었다.

이어 “2024년 12월 3일, 한강 작가의 말처럼 죽은 자가 산자를 구하고, 그날의 광주가 오늘의 우리를 일으켜 세웠다. 시민들은 장갑차를 막아섰고, 국회는 비상계엄 해제 요구 결의안을 가결했다”며 “우리는 가장 민주적이며 평화로운 방식으로 내란의 밤을 밀어내고 민주공화국의 새벽을 열었다”라고 평가했다.

그러면서 “그러나 과제는 여전히 남아 있다. 마지막 한 줌, 한 톨의 내란 세력까지 철저히 단죄해 누구도 다시는 ‘내란’이란 말을 머릿속에 떠올릴 수조차 없도록 해야 한다”며 “12·3 내란 심판은 ‘12·12 군사반란’과 달라야 한다”라고 덧붙였다.

끝으로 “끝까지 기억하고, 끝까지 분노하고, 끝까지 행동하자”라고 글을 맺었다.


안승순 기자
