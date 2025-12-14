서울Pn

광화문광장~DDP~우이천 '환상의 서울' 펼쳐진다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

노원구, 월계동신아파트 임대주택 전량 분양 전환…

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서대문구 ‘스마트 안전관리 서비스’로 반지하 가구

‘AI 행정 혁신’ 금천구, 행안부 정책연구 발표

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

이재준 수원시장, 민주당 기초자치단체장 ‘최우수상’ 수상

제1회 (민주) 당원의 날 참석, "당원의 책임 묵묵히 이어가겠다"


이재준 수원시장 SNS 캡처


이재준 수원시장이 14일 더불어민주당 ‘창당 70주년 기념 당원의 날 행사 민주대상’에서 기초자치단체장 부분 ‘최우수상’을 받았다.

창당 70주년을 맞은 민주당은 당원들의 헌신과 노고를 기리기 위해 제1회 ‘당원의 날’ 행사를 국회 의원회관에서 열고, 민주대상 시상, 지방정부 우수정책·지방의회 우수조례 경진대회, 사진전 등의 프로그램을 진행했다.

기초자치단체장 부문 ‘최우수상’을 받은 이재준 수원시장은 14일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “오늘 하루 동안 느낀 것은 분명했다. 역사는 거창한 순간이 아니라, 각자의 자리에서 묵묵히 버텨온 시간이 모여 만들어진다는 것”이라고 평가했다.

이어 “어린 고등학생부터 백발의 어르신까지, 서로 다른 삶의 자리에서 모인 한 사람 한 사람이 민주당의 역사이자 대한민국의 역사를 함께 써 내려왔다”며 “독재의 어둠 속에서도 민주주의의 불씨를 놓지 않았던 사람들, 침묵하지 않고 물러서지 않았던 용기가 오늘의 민주당과 대한민국을 만들었다”라고 강조했다.

그러면서 “그 연대의 힘을 마음에 새기며, 저 역시 한 사람의 민주당 당원으로서 민주 당원의 책무를 묵묵히 이어가겠다”라고 다짐했다.


안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
