“주민 목소리가 정책”…최호권 영등포구청장, 아파트 입주민 간담회 개최

18개 단지 약 700명 주민과 소통
|최호권 영등포구청장(가운뎃줄 왼쪽에서 세 번째)이 지난 8월 주민들 20여명과 서울 영등포구 신길동의 한 아파트에서 ‘공동주택 입주민과의 열린 간담회’를 갖고 있다. 영등포구 제공
서울 영등포구가 관내 공동주택 18개 단지를 찾아가 입주민의 목소리를 듣는 ‘공동주택 입주민 열린간담회’를 열고 700여명의 주민과 소통했다고 15일 밝혔다.
간담회는 최호권 구청장이 아파트 단지를 방문해 주민들의 생활 불편 사항 등 의견을 듣고 해결방안을 논의하는 방식으로 진행됐다. 간담회는 지난달까지 18개 아파트 단지와 청년주택에서 열렸고, 입주자 대표회의와 주민 등 총 705명이 참여해 건의 사항을 논의했다.
구가 취합한 의견은 총 122건이다. 주요 건의 내용은 ▲교통 환경 개선 ▲도로 보수 ▲공동주택 지원 분야에서 전문가 자문단 운영, 단지 내 편의시설 개선 ▲공원 정비 ▲경로당 개선, 시간제 돌봄·보육 확대 등이다.
구는 간담회에서 나온 건의 사항에 따라 현장을 확인하고 관계기관 협조를 거쳐 가능한 사안은 즉시 조치한 후 결과와 추진계획을 입주자 대표회의와 해당 기관 등에 안내했다. 구는 내년 간담회부터는 올해 운영 성과를 바탕으로 다양한 연령대의 주민들이 의견을 나눌 수 있도록 할 계획이다.
최 구청장은 “이번 간담회는 행정과 주민이 직접 만나 자유롭게 의견을 주고받는 의미 있는 자리였다”며 “공동주택의 안정적 관리와 주거환경 개선을 위해 계속 노력하겠다”고 했다.
송현주 기자
