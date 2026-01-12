마포, 어린이 축구단·청소년 풋살 회원 모집

서울Pn

17일 실기테스트… 30명씩 선발


  •


서울 마포구가 ‘2026 마포구어린이축구단’과 ‘2026 마포구청소년풋살교실’ 참가자를 오는 14일까지 모집(포스터)한다.

11일 구에 따르면 마포구어린이축구단은 매주 수·토·일 오후 4~6시 난지천축구장에서 훈련한다. 모집 대상은 마포구에 거주하거나 구에 있는 초등학교에 재학 중인 4~6학년 학생이다. 선발 인원은 학년별 10명씩 총 30명이다. 참가자 선발은 오는 17일 오후 2시 망원유수지 축구장에서 진행된다. 선발 테스트 종목은 50m 달리기, 드리블, 슈팅, 게임 등이다.

마포구청소년풋살교실은 매주 토·일 오후 4~6시 운영된다. 훈련은 망원유수지 풋살장에서 진행된다. 마포구에 살거나 지역 중고등학교에 다니는 학생 중 중·고등부 각 15명씩 총 30명을 뽑는다. 오는 17일 오후 2시 망원유수지 풋살장에서 드리블과 패스, 슈팅 등 실기테스트를 통해 선발한다.

박강수 마포구청장은 “즐겁게 운동하며 성장하고 싶은 어린이와 청소년들의 많은 신청을 기다리겠다”고 말했다.


김동현 기자
2026-01-12 27면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
