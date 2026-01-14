과거 추억 떠올리게 한 강북구 백년시장…‘특성화시장 육성사업’ 평가 ‘최우수’

레트로 야시장 ‘백년나이트’ 운영 성과 반영

수유재래시장 ‘우수’ 등 관내 전통시장 성과



지난해 서울 강북구 백년시장에서 열린 ‘백년나이트’ 행사장 모습. 강북구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강북구는 소상공인시장진흥공단이 주관한 ‘2025년 특성화시장 육성사업 성과평가’에서 백년시장이 ‘최우수’ 등급을 받았다고 14일 밝혔다.이날 구에 따르면, 백년시장은 전국 33개 참여 시장 중 2곳에만 주어지는 ‘최우수’ 등급을 받았다. 이에 백년시장의 2년 차 사업비는 1년 차보다 1억원 늘어난 총 5억원으로 확정됐다.이번 평가는 전국 특성화시장 육성사업 참여시장을 대상으로 정량평가, 정성평가, 국민평가단 평가를 종합해 진행됐다. 평가 결과는 내년 사업비 지원 규모 산정에 반영된다.이날 구에 따르면, 중소벤처기업부의 문화관광형시장 육성사업에 참여 중인 백년시장은 1년 차 사업으로 야시장 운영을 중심으로 한 특화 프로그램을 추진했다. 네온사인과 미러볼, 모바일 DJ부스 등을 활용해 과거를 떠올리게 하는 레트로 콘셉트 공간을 만들고 야시장 메뉴 개발 경연대회 등으로 시장 방문 유도에 나섰다.이후 행사 기간 약 2만 8000여명이 시장을 방문했고, 매출 약 1억 1000만원을 달성했다. 방문객 만족도는 7점 만점에 6.33점으로 집계됐으며, 소셜미디어(SNS) 홍보에 따른 온라인 노출 효과도 있었다.관내 다른 전통시장도 각 사업 유형에 따라 평가받았다. 디지털전통시장 육성사업 2년 차 사업을 수행한 수유재래시장은 ‘요기요’와의 협업과 전국 택배 시스템 도입 등 온라인 주문과 배송 체계를 확대한 점이 반영돼 ‘우수’ 등급으로 사업을 종료했다.구 관계자는 “전통시장별 여건과 특성을 고려해 단계적으로 추진한 사업들이 평가 결과에 반영된 것으로 보고 있다”며 “상인회와 협력해 시장 환경 개선과 자생력 강화를 위한 지원을 지속해 나갈 계획”이라고 했다.송현주 기자