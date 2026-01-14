이상훈 서울시의원 “흩어진 ‘점’이었던 강북 공예인들, 연대와 협동의 ‘선’ 엮어 든든하게 함께 살자”

12일, ‘강북구 공예사업자를 위한 무엇이든 사업설명회’ 주관… 지역 공예인 35명 참석

지역 공예인 개별활동에서 발생하는 애로사항 극복 위해 ‘조직화 로드맵’ 제시

서울신용보증재단과 협력해 생애주기별 경영 컨설팅·디지털 전환 등 ‘원스톱’ 지원책 안내



지난 12일 ‘강북구 공예사업자를 위한 무엇이든 사업설명회’에서 강연자로 참석한 이상훈 의원



‘우리에게 필요한 단체 만들기’ 특강에 나선 이상훈 의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 기획경제위원회 이상훈 의원(더불어민주당, 강북2)은 지난 12일 ‘강북구 공예사업자를 위한 무엇이든 사업설명회’에서 강연자로 참석해 지역 공예인들의 애로사항을 듣고 구체적인 지원방안을 논의했다.강북구공예인네트워크가 주최하고 이상훈 의원과 서울신용보증재단 강북센터가 공동 주관한 이번 설명회는 뛰어난 역량을 갖추고도 정보 부족과 영세한 규모 탓에 정책 사각지대에 놓인 지역 공예인들을 하나의 ‘지역산업 주체’로 묶어내고, 실질적인 지원책과 연결하기 위해 마련됐다.먼저 서울신용보증재단 강북종합지원센터 장용석 센터장이 소상공인 종합지원 프로그램 이용 방법을 설명했다. 단순 자금조달 보증 지원뿐 아니라 창업기, 성숙기, 쇠퇴기 등 업력에 따른 ‘생애주기별 경영지원’ 프로그램을 소개했다.특히 중장년 소상공인을 위한 ‘디지털 전환 지원사업’에 대해 “온라인 마케팅 등 디지털 환경 구축 시 컨설팅과 함께 최대 300만 원의 실비를 지원한다”며, 변화하는 시장 환경에 맞춰 공예인들이 이를 적극적으로 활용할 것을 당부했다.다음으로 ‘우리에게 필요한 단체 만들기’ 특강에 나선 이 의원은 “개인사업자로 흩어져 있는 공예인들이 단순 친목을 넘어 지역사회와 협력하고 공공사업에 참여하기 위해서는 그에 걸맞은 ‘법적 그릇’이 필요하다”고 강조했다.이 의원은 “오늘 설명회는 강북 공예인들이 ‘각자도생’에서 벗어나 ‘연대와 협력’으로 나아가는 중요한 분기점”이라며 “공예인들이 만든 조직이 강북지역을 특별하게 만드는 튼튼한 뿌리가 될 수 있도록 시의회 차원의 정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부