서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

기후위기대응 4연속 A등급… 서울, 국내 유일 ‘

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시 “청년정책 효과 1000억원…투입 예산의

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

광진구, 시내버스 파업에 따른 비상수송체계 가동

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

용산구, 도시 미관 해치던 한전 지상기기 ‘도시의

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

용산구, 버스파업 대응 출근 시간대 ‘구민지원버스’ 증차

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

박희영 구청장, 출근길 구민지원버스 탑승해 주민 이동 불편 살펴

서울 용산구가 서울 시내버스 파업이 이어지면서 구민들의 교통 불편 해소를 위해 무료 셔틀버스인 ‘구민지원버스’를 증차 운행했다고 14일 밝혔다.


  •
박희영 서울 용산구청장이 14일 오전 이태원역 앞 버스정류장에서 구민지원버스 운행 현황을 점검하고 있다. 용산구 제공


용산구는 이날 오전 6시부터 9시까지 출근 시간대 혼잡도가 높은 1·2·3번 구민지원버스 노선에 각각 1대씩 총 3대를 추가 투입했다. 해당 노선은 숙대입구역, 남영역, 효창공원앞역, 서울역 등 주요 지하철역을 경유한다.

이번 증차로 출근 시간대 구민지원버스의 배차 간격은 기존 20~30분에서 10~15분으로 크게 줄어들었다. 구는 또 구민지원버스 운영 노선과 운행 시간을 안내하는 홍보물을 국문과 외국어로 재정비해 차량과 정류장에 부착을 완료했다. 아울러 용문동, 효창공원역 일대를 중심으로 정류장 주변과 환승 거점, 주요 혼잡 구간에 대한 불법 주·정차 집중 단속도 병행한다.

박희영 구청장은 13일에 이어 14일 오전에도 직접 현장을 찾아 구민지원버스 운행 상황을 점검했다. 박 구청장은 이날 오전 7시 40분쯤 구민지원버스에 동승해 주민들의 이용 불편 사항을 살피고, 운행 과정에서 나타난 사항을 점검하며 개선 방안 마련을 지시했다.

박 구청장은 “버스 파업이 이어지면서 주민들의 출퇴근 불편이 커지고 있다”며 “구민지원버스를 탄력적으로 운영해 주민 불편을 최소화하고, 현장에서 제기된 문제점은 즉시 개선해 나가겠다”고 말했다.


서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

영등포, 통합 신청사 등 현안 알린다

15~27일 18개동과 신년인사회 구정 사업 설명·지역 과제 논의

“올해 개교 앞둔 흑석고 1학년, 중앙·숭실대 수업

박일하 동작구청장 업무보고회

서대문구, 보훈 예우 강화한다…예우 수당 인상

마포, 국가등록유산 ‘김대중 사저’ 보존위 첫 회의

박강수 구청장·권노갑 이사장 등 기념관 조성·관광자원 연계 논의

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr