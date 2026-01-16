노원구, 어린이도 청년도 ‘내 동네 내 손으로’ 주민자치 활동

축제형 주민총회, 동 단위 의제 발굴

양적으로 질적으로 자치활동 성숙 이끌어



오승록(왼쪽) 서울 노원구청장이 하계1동 주민총회 현장을 찾아 주민과 대화하고 있다. 노원구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 노원구가 지역을 변화시키는 동 단위 주민자치회의 활약으로 ‘누구나 쉽게 참여할 수 있는 열린 자치 문화’의 안착을 이뤄냈다고 16일 밝혔다.노원구 관계자는 “지난 2018년 주민자치회 지원 조례와 6개 시범 동을 지정한 이래 19개 동마다 자치회를 구성해 운영하며 자치활동이 해를 거듭할수록 성숙해지고 있다”고 설명했다. 특히 동별 주민자치회를 지원하기 위한 중간조직 ‘주민자치 지원단’이 핵심 역할을 수행하고 있다.지원단은 자치회의 회장, 임원, 분과위원 등 역할에 따른 맞춤형 교육프로그램을 운영하고 교재와 소식지를 직접 제작하는 등 자치회 역량강화를 이끌었다.노원구 관계자는 “자기효능감을 통해 선순환을 만든 계기는 파격적인 주민자치 예산 배정과 축제형 총회의 도입”이라고 설명했다. 2023년과 2024년에 걸쳐 연간 동별 2억원을 배정한 것이 기폭제가 됐다. 과거 구에서 운영했던 연간 5~6억 원의 ‘노원구 주민참여예산’에 비해 파격적인 수준이었다.또한 배정 단위가 ‘구’에서 ‘동’으로 바뀌면서 생활밀착형 사업이 대거 발굴되었다는 점, 일부 예산은 자치회가 직접 실행에 옮긴다는 점 등은 자치회 활동이 질적으로 성숙해지는 계기가 됐다. 최근에는 주택가 인근 급경사지의 노후 계단을 정비하면서 캐노피와 핸드레일, 조명시설을 새로 설치하는 사업이 완성되기도 했다.축제형 주민총회를 도입한 결과 마을 의제 선정 투표 참여 인원은 2022년 5170명에서 2025년 2만 622명으로 크게 증가했다. 가족 단위 방문객, 청소년과 청년층이 대거 유입됐다.주현돈 노원구 주민자치지원단장은 “내가 참여하면 동네가 바뀐다는 것을 실제 경험해 보면서 자치활동에 대한 관심도 더 높아지고 있다”고 설명했다. 특히 청년 주민이 많은 월계1동과 공릉1동은 청년층의 참여가 높아지면서 ‘청년분과’도 만들어졌다.오승록 구청장은 “자신이 동네 변화의 주인공이라는 자부심과 책임감을 가진 주민들이 지역의 발전을 이끌고 있다”며 “주민자치 활동이 계속 보람과 성취감 속에 이뤄질 수 있도록 감사한 마음으로 지원을 이어가겠다”고 말했다.서유미 기자