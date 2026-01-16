서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

종로구, 100세 장수 축하금 50만원…“백세시대

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서대문구, 연희IC 고가 하부 사계절 정원 탈바꿈

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

금천구청에서 듣는 ‘호암산성 발굴 이야기’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강북구는 타로로 마음검진한다…은행 협력 중장년 맞

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

관악구 “민선 8기, 외부재원 2862억원 확보”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

2025년에만 ‘역대 최고’ 904억원 유치…203관왕
관악구청 전경
관악구청 전경


서울 관악구는 민선 8기 출범 이후 총 2862억원의 외부 재원을 유치하고, 대외기관 평가에서 203건의 수상 실적을 올렸다고 16일 밝혔다.

관악구는 2022년 7월부터 2025년 말까지 공모사업과 특별교부세, 특별교부금 등으로 789건에 거쳐 2862억원 규모의 외부재원을 확보했다. 외부재원 유치를 전담하는 팀을 운영하고 체계적인 재원 발굴 전략을 세우는 등 전략적 대응이 주효했다고 관악구는 설명했다.

특히 2025년에는 공모사업 등으로 234건으로 총 904억원을 유치했다. 관악구는 “단일 연도 기준으로는 가장 높은 실적”이라고 덧붙였다.

주요 내역으로는 ▲ 자치구 공동주차장 보조금 지원 사업(164억원) ▲ 서울 캠퍼스타운 사업(68억원) ▲ 서울 동행일자리 사업(52억원) ▲ 지반침하 예방을 위한 노후 하수관로 정비(32억원) ▲ 고디재 이동약자 편의시설(30억원) ▲ 서울형 키즈카페 조성 지원 사업(24억원) ▲ 스마트 도로열선 시스템(18억원) 등이 있다.

대외 수상실적으로는 ▲ 경제협력개발기구(OECD) 정부혁신 우수사례 ▲ 청년친화도시 최초 지정 ▲ 보육사업발전 유공 ‘대통령 표창’ ▲ 정부혁신 유공 ‘국무총리 표창’ 등이 있다. 2025년에만 청년친화도시 지정 등 57개의 수상 실적을 거뒀다.

박준희 구청장은 “전 직원이 합심해 외부재원 유치를 위해 노력한 결과, 구의 재정 부담은 덜면서 주민 삶의 질을 높이는 생활 밀착형 사업을 추진할 수 있었다”고 말했다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오세훈 “강북횡단 지하고속도는 강북 전성시대 교통

오 시장, 유진상가 정비 상황 점검 “내부순환도로, 평균 시속 낮아져 도시고속도로의 기능 잃기 시작”

동대문구, 의료·요양 통합돌봄 본사업 본격 추진

구로, CES 2026에서 G밸리 5개 중소기업의

부스 운영 약 105억 규모 상담

성북, 골고루 잘사는 희망 도시 선언

강북횡단선·동북선·키즈랜드 등 안정적 추진 착착

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr