관악구 “민선 8기, 외부재원 2862억원 확보”

서울 관악구는 민선 8기 출범 이후 총 2862억원의 외부 재원을 유치하고, 대외기관 평가에서 203건의 수상 실적을 올렸다고 16일 밝혔다.관악구는 2022년 7월부터 2025년 말까지 공모사업과 특별교부세, 특별교부금 등으로 789건에 거쳐 2862억원 규모의 외부재원을 확보했다. 외부재원 유치를 전담하는 팀을 운영하고 체계적인 재원 발굴 전략을 세우는 등 전략적 대응이 주효했다고 관악구는 설명했다.특히 2025년에는 공모사업 등으로 234건으로 총 904억원을 유치했다. 관악구는 “단일 연도 기준으로는 가장 높은 실적”이라고 덧붙였다.주요 내역으로는 ▲ 자치구 공동주차장 보조금 지원 사업(164억원) ▲ 서울 캠퍼스타운 사업(68억원) ▲ 서울 동행일자리 사업(52억원) ▲ 지반침하 예방을 위한 노후 하수관로 정비(32억원) ▲ 고디재 이동약자 편의시설(30억원) ▲ 서울형 키즈카페 조성 지원 사업(24억원) ▲ 스마트 도로열선 시스템(18억원) 등이 있다.대외 수상실적으로는 ▲ 경제협력개발기구(OECD) 정부혁신 우수사례 ▲ 청년친화도시 최초 지정 ▲ 보육사업발전 유공 ‘대통령 표창’ ▲ 정부혁신 유공 ‘국무총리 표창’ 등이 있다. 2025년에만 청년친화도시 지정 등 57개의 수상 실적을 거뒀다.박준희 구청장은 “전 직원이 합심해 외부재원 유치를 위해 노력한 결과, 구의 재정 부담은 덜면서 주민 삶의 질을 높이는 생활 밀착형 사업을 추진할 수 있었다”고 말했다.김주연 기자