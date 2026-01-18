경기도, ‘중증 장애인 맞춤형 일자리 사업’ 참여 기관 찾습니다

경기도와 경기도장애인복지종합지원센터는 오는 30일까지 ‘2026년 장애인 맞춤형 일자리 사업’에 참여할 사업 수행기관을 공개 모집한다.
올해 모집 대상은 권리중심 중증장애인 맞춤형 일자리 사업을 수행할 7개 내외 기관·단체다. 이 사업은 ‘장애인권익옹호활동’, ‘장애인문화예술활동’, ‘장애인인식개선활동’ 등의 직무를 수행하는 중증장애인 일자리다.
경기도에 거주하는 만 18세 이상 미취업 중증장애인으로서 중복장애인, 뇌병변장애인, 발달장애인 등 (최)중증장애인 및 최근 지역사회로 자립한 중증장애인에게 우선 참여 기회를 제공한다.
선정된 수행기관은 참여자 공개 모집과 선발, 근로계약 체결, 직무 배치 및 근태 관리, 교육과 안전관리, 보조금 집행과 실적 보고 등 사업 전 과정을 맡게 된다.
도는 이번 공모에 권리중심 중증장애인 맞춤형 일자리 사업에 참여하지 않고 있는 7개 시군(광주·하남·구리·안성·동두천·가평·과천) 내 장애인 기관·단체의 참여를 독려할 계획이다.
한편 2025년 ‘장애인 맞춤형 일자리 공모사업’에는 53개 수행기관이 선정돼 825명의 장애인이 일하고 있다.
안승순 기자