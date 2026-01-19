경기 공공 RE100 ‘그늘막에서 태양광 발전, ‘기후 안심 그늘 프로젝트’ 추진



경기도청 북부청사 주차장 위 태양광 발전시설(경기도 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도가 공공 알이백(RE100, 재생에너지 100%) 사업의 하나로 ‘기후 안심 그늘 프로젝트’를 추진한다. 낮은 신재생에너지 발전 비율을 높이는 동시에 도민에게도 그 혜택이 체감될 수 있게 하는 신재생에너지 보급의 마중물이다.‘기후안심 그늘’은 공원·체육시설·공공청사 주차장, 자전거길 등 도민 생활권 중심에 태양광 발전 기능을 겸한 비가림막(차양막)을 설치하는 사업이다. 도민에게는 폭염과 비를 피할 수 있는 쉼터를 제공하고, 시군은 에너지를 절감하거나 전력 판매 수익을 창출할 수 있게 된다.도는 공모를 통해 수원·용인·화성·남양주·평택·시흥·파주·광주·양주·오산·안성·포천 등 12개 시를 선정하고 201억원의 특별조정교부금을 교부했다. 전액을 도가 지원하는 특화사업이다.대표적으로 파주시는 문산천 자전거도로 구간에 세련된 조형미를 갖춘 캐노피식 태양광 시설을 조성해 여가 공간의 편의를 높이고 재생에너지 생산 기반을 확대할 예정이다.이와 함께 경기도는 공영주차장 내 태양광 설치 의무화에 발맞춰 도시 미관과 조화를 이루는 ‘주차장 태양광 확산 모델’도 발굴한다. 수원시는 영흥수목원과 신대호수 등 주요 거점 주차장에 디자인과 기능을 겸비한 태양광 그늘막을 설치해 도심 속 기후 대응의 새로운 대안을 제시할 계획이다.김연지 경기도 에너지산업과장은 “경기도 기후안심 그늘 프로젝트가 도민 편의와 에너지 전환을 동시에 해결하는 기후 공공시설의 선도모델로 자리 잡도록 공공 RE100 전국 확산에 앞장서겠다”고 밝혔다.안승순 기자