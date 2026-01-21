서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

걷기 좋은 서초, 예술의전당 앞 교통섬 철거

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강북에서는 주민들이 예산 짠다…주민참여예산위원회

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

구로구, 공무원 사칭 피해 사례 19건 확인…“주

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

영등포구 여의도 광장아파트, 49층 초역세권 랜드

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

‘검은 반도체’ 충남 김 작년 2951억 역대 최대 수출

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

3년간 42% 성장… 중국 비중 1위

충남의 김 수출 실적이 지난해 2억 달러를 넘어서며 역대 최고치를 기록했다.

20일 충남도에 따르면 지난해 수산 식품 수출액이 전년 2억 1500만 달러 대비 7.4% 증가한 2억 3100만 달러(약 3400억원)를 기록하며 역대 최대 수출 실적을 경신했다.

품목별로는 ‘검은 반도체’로 불리는 김이 전년 대비 10.2% 증가한 2억 1500만 달러(2951억 4000만원)로 충남 수산 식품 전체 수출액의 93%를 차지했다. 마른김 9700만 달러, 조미김 1억 1800만 달러다.

김 수출액은 2022년 1억 5100만 달러에 불과했지만 3년간 42% 급성장했다. 국가별 수출은 중국이 4700만 달러로 가장 높은 비중을 차지했고, 미국 4100만 달러, 러시아 1800만 달러 등 순이다.

베트남·태국 등 동남아 국가 수출도 지난해 2100만 달러를 기록하며 수출 증가세를 보인다. 도 관계자는 “충남 김의 우수 품질과 경쟁력이 세계시장에서 인정받고 있는 만큼 지속 가능한 성장을 위해 제품 다양화와 신규 시장 개척에 힘쓰겠다”고 말했다.


홍성 이종익 기자
2026-01-21 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

주요 정책 한눈에… ‘2026 달라지는 금천생활’

‘그냥드림’ ‘그린푸줏간’ 등 운영

안전제일 은평, 중대산업재해·시민재해 막는다

전국 첫 ISO 45001·SCC 인증 전담인력 11명… 서울 평균 4배

“홍제역 활성화·경의선 지하화… 서대문 행복 300

이성헌 구청장 신년인사회

강남, ESG 행정으로 3년간 1234억 절감

민관 협력해 지역사업 246개 해결

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr