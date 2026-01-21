‘검은 반도체’ 충남 김 작년 2951억 역대 최대 수출

3년간 42% 성장… 중국 비중 1위

충남의 김 수출 실적이 지난해 2억 달러를 넘어서며 역대 최고치를 기록했다.20일 충남도에 따르면 지난해 수산 식품 수출액이 전년 2억 1500만 달러 대비 7.4% 증가한 2억 3100만 달러(약 3400억원)를 기록하며 역대 최대 수출 실적을 경신했다.품목별로는 ‘검은 반도체’로 불리는 김이 전년 대비 10.2% 증가한 2억 1500만 달러(2951억 4000만원)로 충남 수산 식품 전체 수출액의 93%를 차지했다. 마른김 9700만 달러, 조미김 1억 1800만 달러다.김 수출액은 2022년 1억 5100만 달러에 불과했지만 3년간 42% 급성장했다. 국가별 수출은 중국이 4700만 달러로 가장 높은 비중을 차지했고, 미국 4100만 달러, 러시아 1800만 달러 등 순이다.베트남·태국 등 동남아 국가 수출도 지난해 2100만 달러를 기록하며 수출 증가세를 보인다. 도 관계자는 “충남 김의 우수 품질과 경쟁력이 세계시장에서 인정받고 있는 만큼 지속 가능한 성장을 위해 제품 다양화와 신규 시장 개척에 힘쓰겠다”고 말했다.홍성 이종익 기자